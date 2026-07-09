Mason Greenwood s'en va : L'OM tente un dernier coup désespéré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert de l'été prend forme du côté de l'OM qui s'apprête à se séparer de Mason Greenwood. L'ailier anglais se dirige vers la Turquie et plus précisément Fenerbahçe qui pourrait mettre plus de 40M€ sur la table. Mais les Marseillais tentent un dernier coup pour obtenir plus.

C'est clairement le dossier brûlant de l'OM depuis quelques semaines. Le club phocéen doit effectivement vendre de façon importante et espère donc se séparer de Mason Greenwood qui possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif marseillais. Dans cette optique, plusieurs clubs se sont lancés dans la bataille à savoir l'AS Roma et l'Atlético de Madrid. Mais c'est bien Fenerbahçe qui devrait rafler la mise.

L'OM espère récupérer plus pour Greenwood En effet, le clubs stambouliote, qui a déjà trouvé un accord avec Mason Greenwood, a transmis une offre estimée à 40M€, hors bonus, à l'OM. Une somme qui se rapproche des exigences marseillaises comme le souligne L'EQUIPE qui précise également que l'ailier anglais a accepté de s'asseoir sur son intéressement, ce qui offre plus de cash à l'OM. Néanmoins, le club phocéen continue de négocier en espérant que Fenerbahçe se rapproche des 50M€, tout en essayant de convaincre Manchester United de baisser son pourcentage à la revente qui est pour l'instant fixé à 40%. Un effort qui a toutefois peu de chance d'aboutir. « Il est assez tard pour renégocier avec Manchester. Il aurait fallu entamer des discussions avant que l'OM soit dans une situation financière l'obligeant à vendre en urgence », confiait un cadre olympien à L'EQUIPE.