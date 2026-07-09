Mercato - Le PSG cherche à vendre Kolo Muani : Deux clubs débarquent après l’échec avec la Juventus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela devient un véritable marronnier : où est-ce que Randal Kolo Muani rebondira pendant ce mercato ? Après ses prêts à la Juventus et à Tottenham, l’international français semblait bien parti pour définitivement quitter le PSG pour le club turinois. Mais le manque d’avancées agacerait le Paris Saint-Germain qui étudierait d’autres options en Allemagne…

Recruté il y a trois ans de cela par le PSG dans la dernière ligne droite du mercato pour 90M€, Randal Kolo Muani n’est jamais parvenu à s’imposer comme une évidence aux yeux de Luis Enrique. Son entraîneur ne le faisait plus vraiment jouer lors de la première partie de la saison 2024/2025 et l’international français est parti à la Juventus en prêt avant d’en enchaîner un autre pendant tout l’exercice 2025/2026 à Tottenham. De retour au PSG, tout portait à croire que l’attaquant français plierait bagage pour revenir à Turin.

Le PSG dit stop pour le transfert de Kolo Muani à la Juventus ? Voici les propos tenus par Fabrizio Romano ces derniers jours au sujet du feuilleton Randal Kolo Muani. « La Juventus a fait une première offre pour Randal Kolo Muani. C’est une offre aux alentours de 30M€. Le PSG veut plus, donc il n’y a toujours aucun accord entre clubs, mais il y en a un entre la Juventus et Kolo Muani sur le contrat. Mais son départ peut faciliter la suite pour le mercato du PSG ». Néanmoins, Foot Mercato a lâché une petite bombe mercredi. Au vu de la tournure prise par les évènements, le Paris Saint-Germain aurait perdu patience face à l’incapacité de la Juventus de s’aligner sur ses demandes économiques pour le transfert et démarcherait d’autres clubs.