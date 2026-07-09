Mercato - Lamine Yamal invite une star de la Coupe du Monde à Barcelone : «Tout le monde rêve de l’avoir»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone reste sur deux titres de champions d’Espagne de suite et aspire à poursuivre cette domination territoire la saison prochaine avec pourquoi pas un retour au premier plan en Ligue des champions. Star de bientôt 19 ans du Barça, Lamine Yamal a déroulé le tapis rouge à Julian Alvarez ayant ouvertement fait part de ses envies de départ de l’Atletico de Madrid au début de la Coupe du monde 2026.

En juin dernier, dans la foulée de la victoire de l’Argentine contre l’Autriche (2-0), Julian Alvarez profitait de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec l’Albiceleste afin de faire un point sur sa situation personnelle. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Atletico de Madrid, le principal intéressé ne laissait pas beaucoup de place au doute concernant la suite des opérations le concernant. « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ».

Julian Alvarez au FC Barcelone, Pedri et Lamine Yamal sont conquis La presse espagnole l’assure, son rêve n’est autre que le FC Barcelone et non le PSG qui suivrait avec attention son cas comme affirmé par diverses sources. Et depuis cette annonce cash de Julian Alvarez sur son avenir, plusieurs joueurs du Barça ont pris la parole. Pedri lui a déroulé le tapis rouge, il en a été de même pour Lamine Yamal. En interview pour Mundo Deportivo à la veille d’Espagne-Belgique, le numéro 19 de La Roja a réitéré son souhait de voir Alvarez débarquer à la Ciutat Esportivo du FC Barcelone à l’intersaison.