Transfert de Julian Alvarez : Le FC Barcelone active un plan B qui ne va pas plaire au PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale souhaite se renforcer et a ainsi activé quelques pistes sur le marché des transferts. Seulement, le FC Barcelone pourrait bien rejoindre la formation parisienne sur un dossier en particulier en cas d’échec avec Julian Alvarez.

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG poursuit sa route sur le mercato. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Eli Junior Kroupi. L’attaquant de 20 ans a fait sensation avec Bournemouth en Premier League, à tel point que son profil aurait attisé l’intérêt des Rouge-et-Bleu.

Le FC Barcelone à l'affût pour Eli Junior Kroupi ? Seulement, la concurrence se veut plutôt rude sur ce dossier. Arsenal, Chelsea ou encore Tottenham garderaient un œil sur l’international Espoirs français. Et d’après les informations de SPORT, le FC Barcelone pourrait ainsi se joindre à la danse. Le club catalan pourrait se jeter sur Eli Junior Kroupi en cas d’échec dans le dossier Julian Alvarez. Les Blaugrana estiment que le joueur de Bournemouth a toutes les qualités requises pour évoluer en Catalogne. Les dirigeants culés continueraient toutefois de faire de l’international argentin leur priorité.