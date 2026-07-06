Mercato : L’OM sur le point de recevoir une offre historique ?

Amadou Diawara

Après deux saisons de bons et loyaux services à l'OM, Mason Greenwood devrait changer d'air lors de ce mercato estival. En effet, l'attaquant anglais serait en contact avec l'AS Rome. Pour devancer la concurrence pour le transfert de Mason Greenwood, les Giallorossi compteraient formuler une offre d'environ 40M€, plus bonus, cette semaine.

Lors de l'été 2024, l'OM a profité de la situation de Mason Greenwood à Manchester United pour boucler sa signature. Alors que les Red Devils ne voulaient plus de l'attaquant anglais, notamment à cause de ses problèmes extra-sportifs, le club marseillais a finaliser son transfert pour une somme proche de 26M€.

Transfert de Greenwood : La Roma va dégainer une offre de 40M€, plus bonus Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a immédiatement fait part de son immense fierté de rejoindre l'OM. « Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », s'était réjoui l'ailier droit de 24 ans.