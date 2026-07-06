Transfert à l'OM : Une fake news exposée par Mason Greenwood en personne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait plusieurs semaines que le transfert de Mason Greenwood est évoqué dans la presse et médias spécialisés. Deux saisons après son arrivée de Manchester United pour 31,6M€ bonus compris, l'attaquant anglais de 24 ans doit plier bagage au vu des problèmes économiques rencontrés par l'OM. Et pourtant, il est toujours là et a même profité de la reprise de l'entraînement de l'Olympique de Marseille pour cette pré-saison afin de dénoncer une fake news.

Mason Greenwood (24 ans) l'avait lui-même annoncé à la cérémonie des Trophées UNFP datant du mois de mai dernier au cours de laquelle il a été nommé dans l'équipe type de la saison 2025/2026 de Ligue 1 : « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester ». Cependant, près de deux mois sont passés et l'avenir de l'attaquant anglais de l'OM de plus en plus flou les jours passant.

Greenwood est toujours là L'Olympique de Marseille aurait deux options claires pour mener à bien la vente de Mason Greenwood qui ferait du bien aux finances du club qui affiche des dettes de 157M€ depuis l'accord de règlement signé en 2022 avec l'UEFA. La Roma semble être la destination privilégiée par l'attaquant de l'OM et sa famille, mais les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'indemnité du transfert, mettant l'opération en stand-by. C'est là que Fenerbahçe intervient avec une approche qui semble faire ses preuves au fil du temps auprès de l'entourage de Greenwood. Alors que tout portait à croire qu'il allait rapidement partir, lui qui aurait même rendu les clés de son domicile avant ses congés estivaux selon La Provence, voilà qu'il a participé à la reprise de l'entraînement.