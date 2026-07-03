Un nouvel attaquant au PSG : La presse anglaise annonce un transfert à 94M€ !

Très performant sous les couleurs de Bournemouth lors de la saison 2025-2026, Eli Junior Kroupi aurait alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de recruter l'attaquant de 20 ans. Toutefois, les Cherries réclameraient environ 94M€ pour la vente de leur numéro 22.
Barré par une concurrence XXL au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de changer d'air pour emmagasiner davantage de temps de jeu. En effet, le buteur portugais s'est engagé en faveur de l'AC Milan pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2031. Les Rossoneri ayant déboursé environ 74M€ pour faire plier la direction du PSG.
Transfert de Kroupi : Un duel entre le PSG et Arsenal ?
Transféré à l'AC Milan, Gonçalo Ramos a fait ses adieux au PSG sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté le joueur de 25 ans.
Bournemouth a fixé le prix d'Eli Junior Kroupi
Alors que Gonçalo Ramos a pris le large, les hautes sphères du PSG compteraient recruter un tout nouveau numéro 9 lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale aurait coché le nom d'Eli Junior Kroupi, comme révélé par The Independent. Toutefois, le PSG va devoir se frotter à Arsenal sur ce dossier. Et pour ne pas arranger les affaires parisiennes, Bournemouth réclamerait environ 94M€ pour la vente de son crack de 20 ans. Affaire à suivre...