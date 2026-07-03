Un nouvel attaquant au PSG : La presse anglaise annonce un transfert à 94M€ !

Très performant sous les couleurs de Bournemouth lors de la saison 2025-2026, Eli Junior Kroupi aurait alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de recruter l'attaquant de 20 ans. Toutefois, les Cherries réclameraient environ 94M€ pour la vente de leur numéro 22.

Transfert de Kroupi : Un duel entre le PSG et Arsenal ?

Transféré à l'AC Milan, Gonçalo Ramos a fait ses adieux au PSG sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté le joueur de 25 ans.