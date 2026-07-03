PSG - Coupe du monde 2026 : Un improbable record de Zinedine Zidane menacé par… Gonçalo Ramos !

Comme il l’a fait tant de fois avec le Paris Saint-Germain, qu’il vient de quitter pour s’engager en faveur de l’AC Milan, Gonçalo Ramos a été décisif après son entrée en jeu face à la Croatie (2-1), offrant la qualification au Portugal pour les huitièmes de finale grâce à son but. Muet en phase de groupes, l’attaquant pourrait battre prochainement un record de Zinedine Zidane.
Qui d’autre que lui ? Entré à la fin du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, Gonçalo Ramos a permis au Portugal d’arracher sa qualification dans le temps additionnel (2-1). Joker de luxe au Paris Saint-Germain durant trois saisons, l’international portugais avait inscrit 21 buts en sortie de banc sous le maillot rouge et bleu, un record dans l’histoire du club de la capitale qu’il vient de quitter pour signer à l’AC Milan. Avec le Portugal aussi, Gonçalo Ramos pourrait frapper très fort.
Gonçalo Ramos proche des cinq buts de Zinedine Zidane
Comme le souligne Stats du Foot sur X, le désormais ex-attaquant du PSG est proche de prendre la tête du classement des joueurs ayant le plus marqué en phase finale dans l'histoire de la Coupe du Monde sans avoir trouvé le chemin des filets en phase de groupes. Gonçalo Ramos compte quatre réalisations, soit autant que l’Allemand Andreas Brehme et seulement une de moins que Zinedine Zidane. Le record pourrait tomber face à l’Espagne en huitièmes de finale, selon la réussite du Portugais.
« Je sais que dans ce genre de moments, je prends généralement les choses en main »
« Nous avons démontré la force de notre équipe, savourait Gonçalo Ramos après la rencontre. Maintenant que c’est terminé, il est temps de se concentrer sur le prochain match. C’était presque un réflexe. Je sais que dans ce genre de moments, je prends généralement les choses en main, je décide du sort des matches. Je concentre toute mon énergie là-dessus. Décider du sort des matches, c’est mon métier. Il y a des jours plus difficiles. Les jours de match, c’est une toute autre histoire. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et si je ne suis pas en forme et de bonne humeur, je ne peux rien y faire. Mais ça en valait la peine. »