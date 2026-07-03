PSG - Coupe du monde 2026 : Un improbable record de Zinedine Zidane menacé par… Gonçalo Ramos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme il l’a fait tant de fois avec le Paris Saint-Germain, qu’il vient de quitter pour s’engager en faveur de l’AC Milan, Gonçalo Ramos a été décisif après son entrée en jeu face à la Croatie (2-1), offrant la qualification au Portugal pour les huitièmes de finale grâce à son but. Muet en phase de groupes, l’attaquant pourrait battre prochainement un record de Zinedine Zidane.

Qui d’autre que lui ? Entré à la fin du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, Gonçalo Ramos a permis au Portugal d’arracher sa qualification dans le temps additionnel (2-1). Joker de luxe au Paris Saint-Germain durant trois saisons, l’international portugais avait inscrit 21 buts en sortie de banc sous le maillot rouge et bleu, un record dans l’histoire du club de la capitale qu’il vient de quitter pour signer à l’AC Milan. Avec le Portugal aussi, Gonçalo Ramos pourrait frapper très fort.

Gonçalo Ramos proche des cinq buts de Zinedine Zidane Comme le souligne Stats du Foot sur X, le désormais ex-attaquant du PSG est proche de prendre la tête du classement des joueurs ayant le plus marqué en phase finale dans l'histoire de la Coupe du Monde sans avoir trouvé le chemin des filets en phase de groupes. Gonçalo Ramos compte quatre réalisations, soit autant que l’Allemand Andreas Brehme et seulement une de moins que Zinedine Zidane. Le record pourrait tomber face à l’Espagne en huitièmes de finale, selon la réussite du Portugais.