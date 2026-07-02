Gonçalo Ramos : Ce record battu au PSG avant son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a bouclé sa première grosse opération de l’été avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Redoutable en sortie de banc, l’attaquant portugais, présent avec sa sélection pour la Coupe du monde, s’en va avec un joli record à son actif.

Si le mercato estival est encore calme en raison de la Coupe du monde en Amérique du Nord, certaines opérations importantes ont tout de même vu le jour. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a notamment officialisé le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, qui aurait déboursé 74M€ afin de s’attacher les services de l’international portugais, avec des bonus qui pourraient faire grimper le prix jusqu'à 80M€.

Gonçalo Ramos s’en va sur un record Arrivé à l’été 2023 en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais avec 21 buts en sortie de banc, l’attaquant a battu un record dans l’histoire du club de la capitale qui n’a par ailleurs jamais perdu lorsque son ex-numéro 9 a trouvé le chemin des filets en compétition officielle (29 victoires, 8 nuls) selon Stats du Foot.