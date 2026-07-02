Gonçalo Ramos : Ce record battu au PSG avant son transfert

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a bouclé sa première grosse opération de l’été avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Redoutable en sortie de banc, l’attaquant portugais, présent avec sa sélection pour la Coupe du monde, s’en va avec un joli record à son actif.
Si le mercato estival est encore calme en raison de la Coupe du monde en Amérique du Nord, certaines opérations importantes ont tout de même vu le jour. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a notamment officialisé le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, qui aurait déboursé 74M€ afin de s’attacher les services de l’international portugais, avec des bonus qui pourraient faire grimper le prix jusqu'à 80M€.
Gonçalo Ramos s’en va sur un record
Arrivé à l’été 2023 en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais avec 21 buts en sortie de banc, l’attaquant a battu un record dans l’histoire du club de la capitale qui n’a par ailleurs jamais perdu lorsque son ex-numéro 9 a trouvé le chemin des filets en compétition officielle (29 victoires, 8 nuls) selon Stats du Foot.
La belle déclaration pour le PSG et ses supporters
Gonçalo Ramos totalise 45 réalisations et 10 passes décisives en 131 apparitions sous le maillot rouge et bleu. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure, a réagi le désormais ex-joueur du PSG après l’annonce de son transfert. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille. »