Départ de Gonçalo Ramos : L’indice lâché par Rothen sur son remplaçant au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Gonçalo Ramos, l'avenir s'écrit désormais loin du PSG. L’officialisation a fini par tomber, l'attaquant portugais s’est engagé au Milan AC dans le cadre d'un transfert annoncé à 70M€. Ramos a donc ainsi quitté Paris après avoir remporté deux Ligue des Champions et pour ce qui est de son successeur, Jérôme Rothen a donné quelques indications.

Gonçalo Ramos et le PSG, la séparation est désormais actée. N'étant clairement pas l'un des premiers choix de Luis Enrique, le Portugais devait se contenter de miettes. Mais forcément, l'attaquant de 25 ans peut aspirer à beaucoup mieux. Et voilà que Ramos a fini par faire ses valises. C’est désormais officiel, un accord a été trouvé pour un transfert au Milan AC pour un montant avoisinant visiblement les 70 millions d'euros.

« Ils vont essayer de compenser avec l’arrivée d’un joueur offensif, mais... » Qui dit départ dit arrivée ? Gonçalo Ramos parti pour le Milan AC, le PSG va-t-il remplacer l'attaquant portugais ? Il en a été question lors de Rothen s'enflamme sur RMC. C'est ainsi que Jérôme Rothen a expliqué sur celui qui devrait débarquer à Paris à la place de Gonçalo Ramos : « Gonçalo Ramos sera remplacé. Par le même profil ? Ce profil non. Comment tu peux dire que le PSG va se focaliser sur un profil de buteur comme Ramos ? Sachant que lui ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Ils vont essayer de compenser avec l’arrivée d’un joueur offensif, mais pas dans le style de Gonçalo Ramos. Je te donne une certitude. Et bientôt, il y aura une bonne nouvelle dans Rothen s’enflamme, on annoncera peut-être le remplaçant ».