Mercato : Le PSG forcé à boucler un transfert historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'idéal, le PSG aurait aimé conserver Bradley Barcola, mais l'ailier français aurait réclamé son départ afin d'occuper un rôle plus important dans un grand club. Placé dos au mur, le club de la capitale n'a toujours pas l'intention de se laisser faire et réclamer le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola n'a toujours pas prolongé son bail. Et pour cause, l'ancien ailier de l'OL commencerait à être frustré par sa situation à Paris où il semble être la quatrième option offensive de Luis Enrique derrière Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Dans l'idéal, le PSG aurait préféré conserver Bradley Barcola, mais serait désormais dos au mur dans ce dossier.

Le PSG réclamera le plus gros transfert de l'histoire du Premier League pour Barcola En effet, selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, Bradley Barcola a confirmé ses intentions au PSG, et il souhaiterait donc partir. Le club de la capitale pourrait donc être forcé à vendre son international français, mais ne compte pas se laisser faire. Et pour cause, le PSG sait que Bradley Barcola est notamment convoité par Liverpool et Arsenal et réclamera donc un transfert record à l'échelle de la Premier League. Il faudra donc lâcher 150M€ pour s'offrir Barcola, ce qui permettra de battre le record du football anglais détenu depuis l'été dernier par Alexander Isak transféré de Newcastle à Liverpool pour 145M€.