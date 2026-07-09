«C'est une humiliation» : Le transfert qui ridiculise l'OM sur le mercato...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM est sur le point d'enclencher son dégraissage avec le départ de Mason Greenwood qui devrait s'engager avec Fenerbahçe pour environ 40M€, hors bonus. Un montant assez loin des 55M€ réclamés par l'OM initialement, ce qui ressemble une forme d'humiliation pour certains observateurs.

Le dénouement du feuilleton Mason Greenwood touche à son but. Longtemps annoncé du côté de l'AS Roma, le numéro 10 de l'OM devrait finalement rejoindre Fenerbahçe dans les prochaines heures. Il faut dire que le club italien ne semblait pas en mesure de financer un tel transfert qui devrait se conclure autour de 40M€, hors bonus. Sachant que Manchester United conserve 40% de l'indemnité de transfert, l'OM ne devrait pas toucher plus de 25M€ dans ce dossier.

Greenwood vers Fenerbahçe pour 40M€ ? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OM espérait récupérer un plus gros chèque pour Mason Greenwood et avait fixé ses exigences à 55M€. Une somme qu'aucun club n'était disposé à offrir. Résultat, les Marseillais auraient accepté 40M€, hors bonus, pour céder Mason Greenwood. Et pour Mohamed Touchache-Ter, le signale envoyé est terrible. « Faut être objectif: quand on montre les crocs & que ça désire 55M€ bonus compris pour au final vendre à ce tarif… c’est une forme d’humiliation !! », lance-t-il sur son compte X avant d'ajouter qu'à « Marseille, il y a zéro serpent mais de nombreuses biches !! ».