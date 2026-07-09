PSG - Transfert de Bradley Barcola : Fabrizio Romano annonce un gros rebondissement !

L'avenir de Bradley Barcola continue d'être commenté sur le mercato. Et pour cause, il n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en 2028, et plusieurs clubs de Premier League sont à l'affût à l'image de Liverpool et Arsenal. Une situation qui poussé le PSG à changer ses plans en ouvrant la porte à un transfert.
Remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions disputées par le PSG, Bradley Barcola s'interrogerait sur son avenir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Liverpool est notamment très chaud dans ce dossier, d'autant plus depuis que Yan Diomandé a affiché sa préférence pour le PSG. Mais alors que le club de la capitale semblait catégorique concernant le statut d'intransférable de Bradley Barcola, la donne aurait changé selon Fabrizio Romano.
Le PSG serait désormais prêt à vendre Barcola
« Je vois que le nom de Barcola circule beaucoup du côté d'Arsenal et d'autres clubs. Jusqu'à la semaine dernière, il était intouchable. Et maintenant, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable. Il y a une vraie possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été. Je maintiens mon information depuis avril et je continue de le faire. Et je vous dis de ne pas oublier Liverpool parce qu'à la fois Arsenal et Liverpool sont sur Barcola », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'en rajouter une couche.
«La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable»
« Il est très haut sur la short-list de Liverpool depuis l'été 2025 et reste intéressé. Donc Barcola est à 100% dans le viseur de Liverpool. Je maintiens pour information. Barcola est aussi apprécié par Arsenal, mais il n'est pas la priorité. Le numéro 1 est Morgan Rodgers. Et en numéro 2 il y a Barcola. C'est donc la situation pour Arsenal, et il est important de mentionner le fait que le PSG, il n'est plus intouchable parce que les discussions pour un nouveau contrat sont complétement à l'arrêt depuis un long moment. Il n'y a donc aucun accord pour un nouveau contrat. Mais le PSG réclamera une grosse somme d'argent pour Barcola », ajoute Fabrizio Romano.