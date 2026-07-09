PSG - Transfert de Bradley Barcola : Fabrizio Romano annonce un gros rebondissement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Bradley Barcola continue d'être commenté sur le mercato. Et pour cause, il n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en 2028, et plusieurs clubs de Premier League sont à l'affût à l'image de Liverpool et Arsenal. Une situation qui poussé le PSG à changer ses plans en ouvrant la porte à un transfert.

Remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions disputées par le PSG, Bradley Barcola s'interrogerait sur son avenir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Liverpool est notamment très chaud dans ce dossier, d'autant plus depuis que Yan Diomandé a affiché sa préférence pour le PSG. Mais alors que le club de la capitale semblait catégorique concernant le statut d'intransférable de Bradley Barcola, la donne aurait changé selon Fabrizio Romano.

Le PSG serait désormais prêt à vendre Barcola « Je vois que le nom de Barcola circule beaucoup du côté d'Arsenal et d'autres clubs. Jusqu'à la semaine dernière, il était intouchable. Et maintenant, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable. Il y a une vraie possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été. Je maintiens mon information depuis avril et je continue de le faire. Et je vous dis de ne pas oublier Liverpool parce qu'à la fois Arsenal et Liverpool sont sur Barcola », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'en rajouter une couche.