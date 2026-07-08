Mercato - PSG : Safonov menacé par un transfert à 60M€ ? Tout est faux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu gardien numéro 1 du PSG au fil de la saison dernière, Matvey Safonov va-t-il repartir avec le même statut dans les buts du club de la capitale ? En cette période de mercato estival, les rumeurs sont nombreuses et il a notamment été question de la possible arrivée d’un nouveau gardien à Paris : Diogo Costa. Faut-il pour autant s’attendre réellement à une arrivée du portier de Porto au PSG ?

Avec Luis Campos aux manettes du mercato du PSG, la filière portugaise est largement exploitée par le club de la capitale. Va-t-elle encore l’être à l’occasion de ce marché des transferts ? Au cours des dernières semaines, un intérêt pour Diogo Costa, gardien international portugais du FC Porto, a été évoqué. Le journaliste Gary De Jesus confiait même à propos du PSG et du portier de 26 ans : « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ ».

Diogo Costa au PSG ? «Il n’en est absolument rien» Eliminé de la Coupe du monde avec le Portugal par l’Espagne en huitième de finale, Diogo Costa peut désormais régler les questions concernant son avenir. Et un transfert au PSG ? Pas sûr… En effet, lors de l’After Foot, le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, a tenu un discours bien différent concernant l’intérêt annoncé du PSG pour le portier du FC Porto, lâchant : « Des choses trainent sur les réseaux sociaux, on parle peut-être d'une arrivée du gardien portugais du FC Porto, Diogo Costa, il n'en est absolument rien ».