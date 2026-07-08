Mercato - OM : Bruno Genesio appelle l'un de ses chouchous pour remplacer Aubameyang !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio s'active en coulisses afin de tenter de renouveler l'effectif marseillais qui devrait sérieusement bouger. Dans cette optique, il cherche notamment un moyen de renforcer son secteur offensif afin de compenser les potentiels départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Dans cette optique, il verrait d'un bon œil une arrivée de Martin Terrier.

Après une saison délicate, l'OM se lance dans une cure d'austérité qui va trancher avec les méthodes de Pablo Longoria qui a massivement investi sur le mercato. Stéphane Richard a d'ailleurs confirmé que la stratégie de recrutement à Marseille allait drastiquement changer. « Le modèle qui consistait à investir massivement sur le marché des transferts sans parvenir à un équilibre durable a montré ses limites. Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses, de développer ses revenus et de rester ambitieux sportivement. Cette discipline économique est indispensable pour assurer la pérennité de l'Olympique de Marseille », confiait-il dans les colonnes de La Provence.

Genesio fait le forcing pour Terrier Et Bruno Genesio semble avoir parfaitement conscience de la situation. Ainsi, l'OM, qui s'apprête à perdre plusieurs cadres, pourrait voir son secteur offensif décimé par les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour les remplacer, le coach marseillais ferait le forcing en interne pour récupérer Martin Terrier selon les informations de Jeunesfooteux.com. Il faut dire que Bruno Genesio connaît parfaitement l'attaquant français qu'il a eu sous ses ordres durant deux saisons au Stade Rennais.