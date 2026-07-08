Mercato - OM : Bruno Genesio appelle l'un de ses chouchous pour remplacer Aubameyang !

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio s'active en coulisses afin de tenter de renouveler l'effectif marseillais qui devrait sérieusement bouger. Dans cette optique, il cherche notamment un moyen de renforcer son secteur offensif afin de compenser les potentiels départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Dans cette optique, il verrait d'un bon œil une arrivée de Martin Terrier.
Après une saison délicate, l'OM se lance dans une cure d'austérité qui va trancher avec les méthodes de Pablo Longoria qui a massivement investi sur le mercato. Stéphane Richard a d'ailleurs confirmé que la stratégie de recrutement à Marseille allait drastiquement changer. « Le modèle qui consistait à investir massivement sur le marché des transferts sans parvenir à un équilibre durable a montré ses limites. Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses, de développer ses revenus et de rester ambitieux sportivement. Cette discipline économique est indispensable pour assurer la pérennité de l'Olympique de Marseille », confiait-il dans les colonnes de La Provence.
Genesio fait le forcing pour Terrier
Et Bruno Genesio semble avoir parfaitement conscience de la situation. Ainsi, l'OM, qui s'apprête à perdre plusieurs cadres, pourrait voir son secteur offensif décimé par les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour les remplacer, le coach marseillais ferait le forcing en interne pour récupérer Martin Terrier selon les informations de Jeunesfooteux.com. Il faut dire que Bruno Genesio connaît parfaitement l'attaquant français qu'il a eu sous ses ordres durant deux saisons au Stade Rennais.
Un gros pari avec un joueur à relancer
Capable d'évoluer dans différents registre sur le front de l'attaque, Martin Terrier présente un profil très intéressant. Et surtout, sur le plan économique, l'affaire pourrait être envisageable. La valeur de l'ancien Rennais est estimée à 8M€ par Transfermarkt bien qu'il ait été recruté pour 20M€ en 2024 par le Bayer Leverkusen. Mais Martin Terrier a enchaîné les galères avec les blessures, à l'image notamment d'une rupture du tendon d'Achille qui l'avait tenu écarté des terrains pendant quasiment 10 mois. Ainsi, en deux saisons à Leverkusen, Terrier n'a été titulaire qu'à 19 reprises pour un total de 33 apparitions. Par conséquent, Bruno Genesio a peut-être flairé la bonne affaire en tentant de le relancer à l'OM.