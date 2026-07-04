Stéphane Richard fait une annonce pour le mercato de l'OM, et ça ne va pas plaire aux Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard s'est présenté en conférence de presse afin d'évoquer l'avenir du club phocéen, notamment sur le mercato. Et il se montre assez clair concernant la cure d'austérité à laquelle il faut s'attendre pour le recrutement marseillais, qui sera forcément impacté par la situation économique de l'OM.

Stéphane Richard vient officiellement de prendre ses fonctions en tant que président de l'OM, un poste auquel il succède à Pablo Longoria. Et l'ancien patron d'Orange va avoir du pain sur la planche pour tenter de redresser la barre. Et il a hérité d'une situation économique assez catastrophique. Par conséquent, Stéphane Richard ne s'en cache pas, il ne faudra pas s'attendre à de grandes dépenses cet été sur le mercato. C'est même plutôt l'inverse puisqu'une cure d'austérité démarre à l'OM.

Stéphane Richard annonce un mercato compliqué « Le modèle qui consistait à investir massivement sur le marché des transferts sans parvenir à un équilibre durable a montré ses limites. Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses, de développer ses revenus et de rester ambitieux sportivement. Cette discipline économique est indispensable pour assurer la pérennité de l'Olympique de Marseille », confie le nouveau président de l'OM en conférence de presse, avant d'évoquer ses débuts à Marseille.