Deux pistes déjà démenties, les Marseillais sont prévenus : «Le mercato de l'OM va être long»

Alexis Brunet

Mercredi, l’OM a frappé un grand coup dans sa reconstruction en annonçant l’arrivée de Bruno Genesio au poste d’entraîneur pour remplacer Habib Beye. Le club phocéen va maintenant pouvoir se focaliser sur son mercato, qui promet d’être très long. Sur X, le journaliste Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs dévoilé quelques indiscrétions sur le marché des transferts marseillais.

Après une cinquième place obtenue au forceps, l’OM espère faire bien mieux la saison prochaine. Pour retrouver les sommets, le club phocéen a commencé à se restructurer en faisant venir Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Le nouveau directeur sportif marseillais a d’ailleurs frappé un premier grand coup en bouclant l’arrivée de Bruno Genesio qui s’est engagé officiellement avec la formation phocéenne mercredi pour remplacer Habib Beye.

L’OM ne pisterait pas Doumbia et Koffi Maintenant que l’OM a mis la main sur son nouveau coach, il va pouvoir s’atteler à un énorme chantier : le mercato. Le club phocéen doit vendre plusieurs joueurs et en recruter d’autres, mais il doit surtout se montrer malin en raison de ses gros problèmes financiers. Marseille favoriserait alors le recrutement d’éléments rompus à la Ligue 1 et dernièrement certaines sources ont affirmé que Grégory Lorenzi pistait le portier Hervé Koffi ainsi que le milieu offensif Kamory Doumbia. Des rumeurs qui ont été démenties par le journaliste Mohamed Toubache-Ter sur X. « Le mercato marseillais sera long long long. Les supporters marseillais vont devoir faire preuve de patience !! PS : Marseille n’a jamais été sur Koffi ni sur Kamory Doumbia. » Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le gardien de but qui sort d'une très belle saison avec Angers serait surtout dans le viseur de l'AJ Auxerre.