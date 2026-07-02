Mercato : La déclaration troublante de Bradley Barcola sur son avenir au PSG

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le nom de Bradley Barcola est régulièrement cité dans la rubrique mercato. L’attaquant de l’équipe de France réfléchirait à quitter le PSG, avec qui il n’a toujours pas prolongé son contrat malgré des négociations ouvertes il y a plusieurs mois. Présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur de 23 ans a d’ailleurs fait une annonce troublante sur son avenir.

Après une saison ponctuée par un nouveau titre en Ligue des champions, le PSG s’attend à un mercato estival animé. Cela a d’ailleurs déjà commencé car il y a quelques jours Gonçalo Ramos a été officiellement vendu à l’AC Milan. Le Portugais acheté pour 65M€ hors bonus par Paris a été revendu selon certaines sources pour 80M€ bonus compris à la formation italienne. Dans les prochaines semaines, d’autres transferts d’attaquants pourraient d’ailleurs être bouclés.

Barcola pourrait quitter le PSG cet été Gonçalo Ramos s’en est déjà allé et Bradley Barcola pourrait l’imiter. Barré par la concurrence en attaque, l’ancien Lyonnais est en train de réfléchir à son avenir et l’hypothèse d’un départ prend de plus en plus d’ampleur. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le joueur du PSG n’a pas du tout rassuré les supporters parisiens. « Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu'il va se passer après, je ne sais pas », a déclaré le joueur de l’équipe de France, déjà auteur de deux buts à la Coupe du monde. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool serait notamment très intéressé par Barcola.