OM - Transfert de Mason Greenwood : Le FC Barcelone va avoir un rôle inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'AS Roma est annoncée comme le club le plus chaud pour le transfert de Mason Greenwood. Cependant, aucun accord n'a été trouvé pour le moment avec l'OM, ce qui permet à d'autres clubs de se positionner. Et le FC Barcelone aurait bien un rôle à jouer.

L'avenir de Mason Greenwood est en train de devenir le feuilleton de l'été. Et pour cause, l'OM a besoin de vendre durant ce mercato, et cela passera par la vente de certains de ses joueurs qui possèdent une grosse valeur marchande. C'est donc évidemment le cas de l'ailier anglais que le club phocéen valorise à 55M€, sachant que 40% de cette somme reviendra à Manchester United. Un montant que l'AS Roma refuse d'aligner pour le moment ce qui fait clairement traîner ce dossier, et offre donc l'opportunité à d'autres clubs de se positionner.

Greenwood dans le viseur de l'Atlético pour remplacer Alvarez ? C'est le cas de l'Atlético de Madrid. En effet, L'EQUIPE révélait mercredi soir que les Colchoneros pourraient rapidement accélérer dans ce dossier si jamais Julian Alvarez venait à partir. C'est là que le FC Barcelone entre en jeu. En effet, le club catalan veut absolument recruter l'attaquant argentin qui a lui même annoncé son intention d'être transféré. Mais pour le moment, l'Atlético refuse de céder aux avances du Barça.