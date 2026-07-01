«C’est trop risqué» : L’OM va faire capoter le transfert de Mason Greenwood ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le transfert de Mason Greenwood semble dans une impasse alors que l’OM est dans l’obligation de vendre. Il faut dire que les exigences du club phocéen dans ce dossier pourraient refroidir l’AS Roma.

C'est le dossier chaud du côté de l'OM. Le club phocéen doit vendre afin de rééquilibrer ses comptes et Mason Greenwood est en première ligne. Cependant, ce feuilleton s'éternise face à l'incapacité de l'AS Roma de répondre aux exigences marseillaises. Et le temps presse. Mais le journaliste italien Roberto Pruzzo estime même que c'est surement risqué pour le club italien de lâcher 55M€ pour l'ailier anglais.

Le prix de Greenwood va calmer l'AS Roma ? « 55M€ pour Greenwood ? C’est trop risqué de dépenser tout cet argent. L’important, c’est de ne pas se lancer dans des enchères. Il n’y a pas que Greenwood sur le marché mondial. Il faut avoir un plan B, C et D prêts. Moi, je ne dépenserais pas cet argent pour Greenwood, mais allez expliquer ça à Gasperini… Il faut protéger Svilar, les autres ne sont pas intransférables », confie-t-il sur Radio Radio Mattino.