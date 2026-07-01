«C’est trop risqué» : L’OM va faire capoter le transfert de Mason Greenwood ?

Depuis quelques semaines, le transfert de Mason Greenwood semble dans une impasse alors que l’OM est dans l’obligation de vendre. Il faut dire que les exigences du club phocéen dans ce dossier pourraient refroidir l’AS Roma.
C'est le dossier chaud du côté de l'OM. Le club phocéen doit vendre afin de rééquilibrer ses comptes et Mason Greenwood est en première ligne. Cependant, ce feuilleton s'éternise face à l'incapacité de l'AS Roma de répondre aux exigences marseillaises. Et le temps presse. Mais le journaliste italien Roberto Pruzzo estime même que c'est surement risqué pour le club italien de lâcher 55M€ pour l'ailier anglais.
Le prix de Greenwood va calmer l'AS Roma ?
« 55M€ pour Greenwood ? C’est trop risqué de dépenser tout cet argent. L’important, c’est de ne pas se lancer dans des enchères. Il n’y a pas que Greenwood sur le marché mondial. Il faut avoir un plan B, C et D prêts. Moi, je ne dépenserais pas cet argent pour Greenwood, mais allez expliquer ça à Gasperini… Il faut protéger Svilar, les autres ne sont pas intransférables », confie-t-il sur Radio Radio Mattino.
«C’est trop risqué de dépenser tout cet argent»
Présent sur les mêmes ondes, son confrères Paolo Marcacci estime également qu’il ne faut pas se focaliser sur Mason Greenwood : « Soulé est libre de refuser l’Arabie saoudite, on ne peut pas lui en vouloir. Probablement, après avoir serré les dents à cause de sa pubalgie, le joueur ne veut peut-être pas passer pour quelqu’un qui cherche le meilleur contrat. Nous sommes le 30 juin, il y a des moments où des choses pourraient se passer. Est-ce que je m’attends à des surprises ? Je ne sais pas. Si l’occasion se présentait, je prendrais quelqu’un comme Vlahovic. Il n’y a pas que Greenwood. Si Gasp faisait venir Zappacosta et un joueur comme Favasuli, ce seraient deux recrues importantes ».