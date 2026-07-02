Mercato - Real Madrid : Le transfert d’un joueur de l’équipe de France relancé par José Mourinho ?

Pierrick Levallet

Du côté du Real Madrid, le mercato promet d’être mouvementé cet été. Le club madrilène cherche à se renforcer mais va également se séparer de quelques joueurs. Les Merengue ne seraient notamment pas opposés au départ d’Eduardo Camavinga. Le dossier du milieu de terrain de 23 ans a toutefois été relancé par un certain José Mourinho.

Et si Eduardo Camavinga quittait le Real Madrid cet été ? Auteur d’une saison assez délicate, l’international français fait partie des quelques noms évoqués sur le départ du côté des Merengue. Le milieu de terrain de 23 ans aurait d’ailleurs quelques options à sa disposition sur le marché des transferts. Seulement, l’ancien du Stade Rennais aurait déjà pris sa décision pour son avenir, et celle-ci se serait confirmée après l’arrivée de José Mourinho sur le banc de la Casa Blanca.

«Il veut rester et essayer de convaincre José Mourinho» « Eduardo Camavinga a une intention très claire, et il l’a communiquée à ses agents : il veut rester au Real Madrid. Il veut faire partie de l’équipe du Real Madrid la saison prochaine. Il ne veut pas partir après une mauvaise saison. Il est toujours jeune et il pense avoir un avenir au Real Madrid. Il pense avoir été malchanceux la saison dernière. Il a eu des problèmes, mais il veut rester et essayer de convaincre José Mourinho » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.