«C'est n'importe quoi !» : Un mensonge est dénoncé sur le mercato de l'OM !

Bien décidé à dégraisser cet été, l'OM s'active notamment pour trouver une porte de sortie à Mason Greenwood. L'ailier anglais est annoncé proche de Fenerbahçe où il pourrait toucher un salaire annuel estimé à 11M€. Une somme démentie par un journaliste italien qui trouve cette information ridicule.
Cet été, l'OM va devoir vendre de façon importante, et personne au sein de l'effectif n'est épargné, surtout pas les joueurs possédant une importante valeur marchande... à l'image de Mason Greenwood. L'ailier anglais devrait même être le premier à quitter Marseille dans les prochains jours puisque les discussions pour son transfert auraient accéléré.
Fenerbahçe prépare une folie pour Greenwood ?
D'abord annoncé à l'AS Roma, Mason Greenwood se rapprocherait finalement de Fenerbahçe. Selon les informations de Fanatik, le numéro 10 de l'OM aurait donné son accord pour un contrat de 4 ans avec à la clé un salaire annuel estimé à 11M€. Une somme évidemment très importante d'autant plus que le club stambouliote aurait du mal à répondre aux exigences de l'OM en ce qui concerne l'indemnité de transfert.
«C'est clairement n'importe quoi»
Une situation qui interpelle clairement le journaliste italien Mario Corsi qui s'étonne des informations parues dans la presse turque. « Greenwood ? C'est simple : s'il est vrai que Fenerbahçe est prêt à lui offrir 11M€ par an, mais qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter, c'est clairement n'importe quoi. La Roma aurait pu le recruter plus tôt en lui versant les 4 à 5 millions qu’elle lui devait, un point c’est tout, et en versant une cinquantaine à Marseille. Quand le Milan a recruté Ramos, Amorim leur a demandé un attaquant et ils le lui ont acheté. Ils l’ont peut-être payé plus cher, peu importe, mais ils l’ont fait. Avec la Roma, en revanche, il y a toujours des histoires bizarres, des ragots qui circulent en coulisses, bon sang ! », lance-t-il au micro de TeleRadioStereo.