«C'est n'importe quoi !» : Un mensonge est dénoncé sur le mercato de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser cet été, l'OM s'active notamment pour trouver une porte de sortie à Mason Greenwood. L'ailier anglais est annoncé proche de Fenerbahçe où il pourrait toucher un salaire annuel estimé à 11M€. Une somme démentie par un journaliste italien qui trouve cette information ridicule.

Cet été, l'OM va devoir vendre de façon importante, et personne au sein de l'effectif n'est épargné, surtout pas les joueurs possédant une importante valeur marchande... à l'image de Mason Greenwood. L'ailier anglais devrait même être le premier à quitter Marseille dans les prochains jours puisque les discussions pour son transfert auraient accéléré.

Fenerbahçe prépare une folie pour Greenwood ? D'abord annoncé à l'AS Roma, Mason Greenwood se rapprocherait finalement de Fenerbahçe. Selon les informations de Fanatik, le numéro 10 de l'OM aurait donné son accord pour un contrat de 4 ans avec à la clé un salaire annuel estimé à 11M€. Une somme évidemment très importante d'autant plus que le club stambouliote aurait du mal à répondre aux exigences de l'OM en ce qui concerne l'indemnité de transfert.