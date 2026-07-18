Mercato - Vinicius Jr ou Michael Olise ? Le Real Madrid a tranché, les joueurs sont en colère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, l'heure n'est certainement pas à l'annonce de la prolongation de contrat de Vinicius Jr. Agent libre dans un an si sa situation restait inchangée, le Brésilien n'a pas encore trouvé de terrain d'entente avec le club merengue pour des raisons financières. Et ce, alors qu'en parallèle, le président Florentino Pérez serait préparé à mettre la main à la poche pour accueillir comme il se doit Michael Olise. Une situation qui ferait jaser en coulisses.

Il a remporté deux Ligues des champions avec le maillot du Real Madrid et a été à deux doigts de remporter le Ballon d'or en 2024 qui fut finalement décerné à Rodri. Vinicius Jr a succédé à Cristiano Ronaldo à l'été 2018 et s'est imposé au fil des années comme un élément indéboulonnable de la composition de départ du Real Madrid. Cependant, le Brésilien se trouve dans une situation contractuelle délicate puisqu'il sera agent libre à la fin de la saison prochaine si rien ne changeait d'ici-là.

Entre Vinicius Jr et Michael Olise, Florentino Pérez a sa préférence Le contrat de Vinicius Jr expirera le 30 juin 2027 et à ce jour, il n'y a pas d'avancées notables à souligner pour que la collaboration entre les deux parties continuent. Pire, un ultimatum aurait été lâché par le Real Madrid à l'encontre du Brésilien : tu signes ou tu pars. Romain Molina a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube ces dernières heures au cours de laquelle il s'est attardé sur le cas Vinicius qui est indirectement lié au feuilleton Michael Olise. Florentino Pérez, président du Real Madrid, voudrait à tout prix l'international français et serait prêt à faire un gros chèque au Bayern Munich pour l'indemnité du transfert en promettant un gros contrat au joueur au passage.