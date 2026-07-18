Mercato - Vinicius Jr ou Michael Olise ? Le Real Madrid a tranché, les joueurs sont en colère !

Au Real Madrid, l'heure n'est certainement pas à l'annonce de la prolongation de contrat de Vinicius Jr. Agent libre dans un an si sa situation restait inchangée, le Brésilien n'a pas encore trouvé de terrain d'entente avec le club merengue pour des raisons financières. Et ce, alors qu'en parallèle, le président Florentino Pérez serait préparé à mettre la main à la poche pour accueillir comme il se doit Michael Olise. Une situation qui ferait jaser en coulisses.
Il a remporté deux Ligues des champions avec le maillot du Real Madrid et a été à deux doigts de remporter le Ballon d'or en 2024 qui fut finalement décerné à Rodri. Vinicius Jr a succédé à Cristiano Ronaldo à l'été 2018 et s'est imposé au fil des années comme un élément indéboulonnable de la composition de départ du Real Madrid. Cependant, le Brésilien se trouve dans une situation contractuelle délicate puisqu'il sera agent libre à la fin de la saison prochaine si rien ne changeait d'ici-là.
Entre Vinicius Jr et Michael Olise, Florentino Pérez a sa préférence
Le contrat de Vinicius Jr expirera le 30 juin 2027 et à ce jour, il n'y a pas d'avancées notables à souligner pour que la collaboration entre les deux parties continuent. Pire, un ultimatum aurait été lâché par le Real Madrid à l'encontre du Brésilien : tu signes ou tu pars. Romain Molina a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube ces dernières heures au cours de laquelle il s'est attardé sur le cas Vinicius qui est indirectement lié au feuilleton Michael Olise. Florentino Pérez, président du Real Madrid, voudrait à tout prix l'international français et serait prêt à faire un gros chèque au Bayern Munich pour l'indemnité du transfert en promettant un gros contrat au joueur au passage.
Vinicius a appris que le Real Madrid risque de le vendre dans la presse ?
Ce que le Real Madrid refuse de faire pour Vinicius Jr qui, par son agence Roc Nation, réclamerait une prime à la signature de plusieurs millions d'euros selon Romain Molina. L'attaquant brésilien de 26 ans se sentirait lésé et relégué au second plan. Ce qui l'irriterait particulièrement, mais ce n'est pas un cas isolé puisque le vestiaire où des tensions claniques règneraient, n'apprécieraient pas une éventuelle vente de Vinicius Jr qui aurait appris en lisant la presse que le Real Madrid serait prêt à le vendre en cas de belle offre.