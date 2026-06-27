Rugby - Polémique Pierron-Doku : «Urios n'était pas d'accord», il a dû résilier son contrat après un congé paternité !

Amadou Diawara

Alors que la polémique France Pierron - Jérémy Doku fait beaucoup de bruit ces derniers jours, Timoci Nagusa a raconté son expérience. Pendant son séjour au FC Grenoble rugby, l'ailier de 38 ans avait pris un congé paternité. Alors que sa décision avait été décriée, notamment par Christophe Urios, Timoci Nagusa a dû résilier son contrat à son retour.

Faisant partie de la liste de 26 joueurs convoqués par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku a retrouvé sa compagne pendant quelques jours pour assister à la naissance de son premier enfant. Présente dans l'émission L'Equipe de Choc, France Pierron a critiqué le choix du Diable Rouge ; « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».

«J’ai été confronté à un climat hostile à mon retour au club» Lorsqu'il évoluait au FC Grenoble rugby, Timoci Nagusa (38 ans) a également priorisé sa famille à sa carrière. Lors d'un entretien accordé au Parisien, l'actuel pensionnaire du Stade montpelliérain s'est justifié. « Pourquoi aviez-vous tenu à prendre votre congé parental en 2021 ? À cette époque, nous venions de nous installer à Grenoble et, en raison des restrictions liées au Covid-19, nous ne pouvions pas compter sur le soutien de notre famille et de nos amis. Avec un enfant en bas âge et aucune aide immédiate à disposition, j’ai choisi de prendre un congé paternité, suivant les conseils de notre sage-femme française. Pour moi, donner la priorité à mon rôle de père était une décision évidente dans cette situation », a confié Timoci Nagusa.