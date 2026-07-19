Fabrizio Romano annonce qu'un «joueur spécial» va signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La Coupe du monde s'achevant ce dimanche avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine, le mercato devrait connaître un sacré coupe d'accélérateur la semaine prochaine. Dans cette optique, Fabrizio Romano confirme la tendance pour Maghnes Akliouche, un joueur qu'il présente comme étant «spécial».

Alors que l'équipe de France a mis fin à son parcours à la Coupe du monde, les joueurs de Didier Deschamps vont pouvoir plus sereinement se concentrer sur leur avenir en club. C'est le cas de Maghnes Akliouche qui devrait quitter l'AS Monaco. Et le PSG fait le forcing ces dernières semaines pour le recruter. Il faut dire que d'après Fabrizio Romano l'international français est très chaud à l'idée de rejoindre le club parisien qui apprécie le profil de Maghnes Akliouche, «un joueur spécial» selon le spécialiste du mercato.

Akliouche se rapproche du PSG ! « Maghnes Akliouche, l'ailier de l'AS Monaco est un joueur spécial puisqu'il peut jouer comme numéro 10, comme ailier, il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute », lance le journaliste italien dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.