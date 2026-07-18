Mercato : Déçu par son club, cet attaquant se rapproche de plus en plus du PSG !

Alexis Brunet

Alors que le PSG se montre très intéressé par Yan Diomandé et Maghnes Akliouche, un troisième attaquant pourrait poser ses valises à Paris. Le club de la capitale cherche à faire venir Ferran Torres et l’opération serait même en bonne voie. Déçu que la formation espagnole ne lui offre pas un nouveau contrat, il serait maintenant déterminé à s’en aller.

Ferran Torres va-t-il rejoindre le PSG cet été ? Depuis plusieurs jours, les rumeurs d’une possible arrivée de l’attaquant barcelonais à Paris fleurissent dans la presse espagnole. Ce samedi, le journaliste David Bernabeu s'est exprimé sur la chaîne YouTube du journal Sport et il a indiqué la raison qui explique selon lui les envies de départ de l’attaquant. « Le Barça n’a fait aucun geste pour indiquer à Ferran qu’il souhaitait prolonger son contrat. Il a inscrit en moyenne vingt buts au cours des deux dernières saisons et il estime avoir très bien su tirer parti des opportunités que Hansi Flick lui a offertes pour s’imposer dans l’équipe. »

Ferran Torres se rapproche du PSG Ferran Torres serait donc déçu du traitement que lui réserve le FC Barcelone, qui ne l’a jamais imaginé comme le remplaçant de Robert Lewandowski mais plutôt comme un second couteau. L’international espagnol a donc de grandes chances de rejoindre le PSG. « D’autres sources nous indiquent que la situation entre le PSG et Ferran Torres est déjà bien avancée. À l’heure actuelle, le scénario le plus probable est que Ferran Torres finisse par partir au Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu’au Barça et au PSG de se mettre d’accord », a ajouté David Bernabeu.