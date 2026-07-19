F1 : «Il y aura toujours une chance», la belle promesse de Lewis Hamilton avec Ferrari

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Lewis Hamilton a terminé sixième des qualifications du Grand Prix de Belgique. Sur un circuit peu propice à Ferrari, le septuple champion du monde a cependant affiché un certain optimisme pour la course du lendemain, affirmant qu’il y aurait toujours de quoi lutter pour les pilotes de la « Scuderia ».

Pointant actuellement à la troisième place du championnat du monde, Lewis Hamilton nourrit de belles ambitions sur ce Grand Prix de Belgique. Cependant, dans un circuit n’exploitant pas forcément les qualités de Ferrari, le septuple champion du monde a seulement terminé sixième des qualifications de Spa-Francorchamps. S’il s’élancera depuis la cinquième place ce dimanche en raison d’une pénalité attribuée à Lando Norris, le Britannique a promis qu’une belle course aura lieu en Belgique.

« Je reste optimiste pour demain » « Je suis reconnaissant envers l’équipe car ils ont tout fait pour s’assurer que la voiture soit prête. Elle était plus efficace que tout le reste du week-end en EL3 et malheureusement ce n’était plus pareil après l’avoir remontée, donc j’ai fait avec ce que j’avais. Je pense qu’on aurait pu se battre pour le top 3 aujourd’hui, mais je reste optimiste pour demain », a ainsi réagi Lewis Hamilton après la séance de qualifications dans des propos relayés par Next-Gen Auto.