F1 - «Il devrait se détendre un peu» : Traité «d'idiot», un pilote répond cash à Kimi Antonelli !

Lors de la première séance d'essais libres, Kimi Antonelli s'est agacé contre Carlos Sainz, le traitant «d'idiot» derrière son volant. Un comportement qui a agacé le pilote Williams qui a répondu au leader du championnat du monde.
Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli reste toutefois sur trois grosses déceptions puisqu'il a perdu de gros points à cause de problèmes mécaniques, surtout à Barcelone et Silverstone. Par conséquent, l'Italien doit être tendu au moment d'arriver à Spa. Une tension qui s'est rapidement faite sentir puisqu'après avoir été gêné dans un tour rapide lors de la première séance d'essais libres, Kimi Antonelli s'en est pris à Carlos Sainz, le traitant « d'idiot » à la radio. Une insulte qui a été rapportée au pilote espagnol qui n'a pas tardé à répondre au phénomène de Mercedes.
Carlos Sainz répond à Kimi Antonelli
« J’imagine qu’aujourd’hui, si vous ne vous écartez pas exactement comme le pilote derrière le souhaiterait, vous ne pouvez plus vraiment prendre correctement le virage parce que vous n’avez pas suffisamment d’appui avec les ailerons ouverts. Il a peut-être estimé que j’aurais pu mieux m’écarter, mais je ne pense pas non plus qu’il devait me traiter d’idiot à la radio. Je pense que c’est contraire aux règles d’insulter un autre concurrent, donc je crois qu’il devrait se détendre un peu », lâche le pilote Williams dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Je crois qu’il devrait se détendre un peu»
Un comportement d'autant plus surprenant que Kimi Antonelli s'est forgé la réputation d'un pilote souriant et toujours de bon humeur. D'ailleurs, le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali estime qu'il y a un vrai effet Antonelli sur la F1 : « Je suis fier d’être Italien, et voir les représentants italiens jouer un rôle majeur en Formule 1 me rend heureux. L’effet Kimi sur le jeune public est évident. Avec sa fraîcheur, sa spontanéité et sa manière de vivre ces succès, il a attiré de nouveaux fans ». Cela ne devrait toutefois pas suffire à calmer Carlos Sainz.