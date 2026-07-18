F1 - «Il devrait se détendre un peu» : Traité «d'idiot», un pilote répond cash à Kimi Antonelli !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la première séance d'essais libres, Kimi Antonelli s'est agacé contre Carlos Sainz, le traitant «d'idiot» derrière son volant. Un comportement qui a agacé le pilote Williams qui a répondu au leader du championnat du monde.

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli reste toutefois sur trois grosses déceptions puisqu'il a perdu de gros points à cause de problèmes mécaniques, surtout à Barcelone et Silverstone. Par conséquent, l'Italien doit être tendu au moment d'arriver à Spa. Une tension qui s'est rapidement faite sentir puisqu'après avoir été gêné dans un tour rapide lors de la première séance d'essais libres, Kimi Antonelli s'en est pris à Carlos Sainz, le traitant « d'idiot » à la radio. Une insulte qui a été rapportée au pilote espagnol qui n'a pas tardé à répondre au phénomène de Mercedes.

Carlos Sainz répond à Kimi Antonelli « J’imagine qu’aujourd’hui, si vous ne vous écartez pas exactement comme le pilote derrière le souhaiterait, vous ne pouvez plus vraiment prendre correctement le virage parce que vous n’avez pas suffisamment d’appui avec les ailerons ouverts. Il a peut-être estimé que j’aurais pu mieux m’écarter, mais je ne pense pas non plus qu’il devait me traiter d’idiot à la radio. Je pense que c’est contraire aux règles d’insulter un autre concurrent, donc je crois qu’il devrait se détendre un peu », lâche le pilote Williams dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.