F1 - Transfert chez McLaren : Max Verstappen s’agace devant la presse !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est sujet à de nombreuses spéculations en ce moment. Le Néerlandais, qui dispose d’une clause de sortie pour quitter Red Bull, est notamment envoyé du côté de chez McLaren. Alors quand il est interrogé concernant les rumeurs d’un éventuel transfert, le quadruple champion du monde n’a pas manqué de s’agacer face à la presse.

Depuis plusieurs semaines, Max Verstappen est au coeur de nombreuses spéculations concernant son avenir. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie pour quitter Red Bull et les résultats ne tournent pas en sa faveur cette saison. Le quadruple champion du monde est donc évoqué du côté de chez McLaren en ce moment. Le pilote de 28 ans s’est alors agacé lorsqu’il a été interrogé par les journalistes au sujet des rumeurs sur la suite de sa carrière.

«Il n’y a rien à dire» « Des nouvelles concernant mon avenir ? Non. Les spéculations ? Je n’en pense rien. Une date en tête ? Non, il n’y a rien à dire. Je suis totalement engagé chez Red Bull ? J’ai dit qu’il n’y avait rien à dire. J’ai déjà dit plusieurs fois que s’il y avait quelque chose de nouveau, je le dirais moi-même » a pesté Max Verstappen dans des propos rapportés par Le Figaro.