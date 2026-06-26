Stade Toulousain : Le piège dans lequel il ne faut pas tomber pour stopper Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, la finale du Top 14 opposera le Stade Toulousain à Montpellier. Bien évidemment, le triple champion de France en titre arrive avec l’étiquette de favori pour cette rencontre, pouvant notamment compter sur la présence d’Antoine Dupont. Tenter de limiter l’influence du demi de mêlée sera notamment l’une des missions des Montpelliérains pour l’emporter. Mais voilà que ça pourrait au final se retourner contre eux…

Ayant humilié le Racing 92 en demi-finale du Top 14, le Stade Toulousain est le grand favori pour la finale face à Montpellier. Ce samedi, les coéquipiers d’Antoine Dupont auront ainsi l’occasion de remporter un 4ème titre de champion de France consécutif. Toutefois, il ne faut pas crier victoire trop vite et les Montpelliérains peuvent bien évidemment faire tomber les joueurs d’Ugo Mola. L’une des clés devrait bien évidemment être l’influence de Dupont. Alors qu’il faudra limiter au maximum l’impact du demi de mêlée, attention à ne pas tomber dans un piège.

« C'est une erreur de focaliser l'énergie de ton équipe sur lui » Avant cette finale entre le Stade Toulousain et Montpellier, il a été question du danger représenté par Antoine Dupont dans L’Equipe. Entraîneur de la défense de La Rochelle, Romain Carmignani a alors averti d’une possible erreur avec le demi de mêlée du XV de France : « C'est une erreur de focaliser l'énergie de ton équipe sur lui. Les Toulousains ont tellement de forces qu'il faut d'abord se concentrer sur soi, sur ses propres points forts, pour pouvoir les mettre en difficulté. Ces dernières saisons, les fois où on a dominé Toulouse, ce n'était pas en se focalisant sur Dupont mais en les battant devant. Montpellier peut rivaliser dans ce secteur. Mais Antoine est capable de changer la rencontre. Et tu es bien obligé d'évoquer ce sujet ».