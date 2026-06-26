Top 14 - «J’avais toujours dit non» : Gaël Fickou a changé d'avis pour son transfert au RCT !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Gaël Fickou va faire son grand retour au RCT, son club formateur, après 5 ans au Racing 92. L'ailier français reconnaît d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que Toulon essaie de le convaincre de revenir. Et cette fois-ci, il a dit oui.

Gaël Fickou a disputé son dernier match avec le Racing 92 à l'occasion de la lourde défaite contre le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 (71-17). En effet, l'ailier français s'est engagé avec Toulon en vue de la saison prochaine. Une décision symbolique puisque Gaël Fickou est formé au RCT où il n'a toutefois jamais joué en professionnel. Et s'il se réjouit de ce transfert, il reconnaît surtout qu'il avait plusieurs fois dit non par le passé.

«J’avais toujours dit non, je ne me voyais pas revenir» « Je crois beaucoup au destin et ce n’était pas prévu. J’avais besoin d’une nouveauté, de me challenger. Je veux porter ce maillot car il est important pour moi et je n’ai jamais eu la chance de le porter en pro. Je me suis toujours posé la question de savoir si j’avais vraiment envie de retourner chez moi. Je n’étais pas sûr de cela car je suis très bien à Paris. (…) Je pense que prendre un pari sur un ou deux ans pour raviver la flamme, avoir ce public qui te pousse et te transcende, ça peut me plaire », confie-t-il au podcast Rugby Confidential avant de poursuivre.