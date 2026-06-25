Top 14 : «C’est incroyable», Guy Novès encense le Stade Toulousain mais prévient d’une menace !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Stade Toulousain va-t-il réaliser un incroyable quatre à la suite en Top 14 ? Après avoir remporté les trois derniers championnats de France, l’équipe dirigée par Ugo Mola est encore en finale. Montpellier va-t-il réussir à faire tomber Antoine Dupont et ses coéquipiers ? Après avoir humilié le Racing 92, Toulouse a l’étiquette de grand favori, mais voilà qu’il ne faut pas crier victoire trop tôt selon Guy Novès.

L’issue de cette saison de Top 14 sera connue ce samedi 27 juin. Qui du Stade Toulousain ou de Montpellier l’emportera ? Alors que la finale opposera les équipes qui ont fini aux deux premières places de la saison, le triple champion de France en titre se présente toutefois avec l’avantage avant cette ultime explication. En effet, en demi-finale, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont humilié le Racing 92 (71-17). Le scénario sera-t-il le même face à Montpellier ? Pas sûr…

« Montpellier peut le faire » Malgré le statut de favori pour le Stade Toulousain dans cette finale du Top 14, il ne faut pas enterrer trop vite Montpellier. Dans un entretien accordé à Midi Libre, Guy Novès est revenu sur la claque infligée au Racing 92 avant de se projeter sur la finale face à Montpellier, disant alors : « Je sais qu’en phases finales, et j’en ai disputé quelques-unes, quand on n’a plus rien à gagner, on lâche un petit peu. Mais c’est vrai que 71 points, c’est incroyable. (…) L’objectif de Toulouse n’est pas d’être en demi-finale ou en finale, c’est d’être champion. Il y a eu du turnover pour préserver les joueurs qui font la différence. Certains d’entre eux font partie des meilleurs du monde. Il faudra un grand Montpellier pour battre Toulouse. Et Montpellier peut le faire ».