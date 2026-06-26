Antoine Dupont : Un club du Top 14 balance son «superpouvoir» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, Montpellier tentera de mettre fin à l'hégémonie du Stade Toulousain, triple champion de France en titre. Pour cela, il faudra notamment minimiser l'impact d'Antoine Dupont, ce qui est loin d'être gagné comme le souligne Romain Carmignani, l'entraîneur de la défense du Stade Rochelais, qui dévoile le «superpouvoir» du capitaine du XV de France.

De retour à son meilleur niveau, Antoine Dupont a impressionné lors de la demi-finale du Top 14 remportée par le Stade Toulousain contre le Racing 92 (71-17). Désormais, les Rouge-et-Noir tenteront de remporter un quatrième titre de champion de France de suite, mais pour cela il faudra dominer Montpellier qui cherchera probablement un moyen de stopper le demi-de-mêlée toulousain.

«Antoine a ce superpouvoir» Antoine Dupont cristallise en effet l'attention de ses adversaires confrontés à un sérieux casse-tête à savoir prendre le risque de s'engager sur l'homme, quitte à ouvrir un espace. C'est ce qu'explique Romain Carmignani, l'entraîneur de la défense du Stade Rochelais dans les colonnes de L'EQUIPE : « C'est sa plus grosse qualité. Depuis tout jeune, Antoine a ce superpouvoir sur les bords de ruck, au cœur de la défense, avec son crochet et sa vitesse. Comme il est petit et véloce, il arrive toujours à avancer (...) Ses passes au pied derrière les rucks, par exemple, il y arrive parce qu'il a du temps. Les défenseurs le craignent tellement qu'ils ne s'engagent pas. Au lieu de le presser, ils l'attendent. Et si tu laisses du temps à l'attaque, t'es mort. »