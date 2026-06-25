Top 14 : Gaël Fickou se lâche sur son transfert au RCT !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la très lourde défaite d Racing 92 contre le Stade Toulousain en demi-finale du Top14, Gaël Fickou peut se tourner vers la saison prochaine lors de laquelle il retrouvera son club formateur, le RC Toulon. L'occasion pour l'ailier français de se confier sur ce transfert.

Joueur du Racing 92 depuis 2021, Gaël Fickou a mis fin à son aventure parisienne en acceptant de signer au RCT. Un petit évènement pour l'ailier de 32 ans qui a été formé à Toulon mais où il n'a jamais évolué en professionnel. Ce sera donc l'occasion de réparer cette anomalie pour Gaël Fickou qui se tourne déjà vers cette nouvelle aventure alors que la saison du Racing 92 est terminée après la lourde défaite contre le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 (71-17).

Fickou commente son transfert au RCT « Je crois beaucoup au destin et ce n’était pas prévu. J’avais besoin d’une nouveauté, de me challenger. Je veux porter ce maillot car il est important pour moi et je n’ai jamais eu la chance de le porter en pro. Je me suis toujours posé la question de savoir si j’avais vraiment envie de retourner chez moi. Je n’étais pas sûr de cela car je suis très bien à Paris. (…) Je pense que prendre un pari sur un ou deux ans pour raviver la flamme, avoir ce public qui te pousse et te transcende, ça peut me plaire », confie-t-il au micro du podcast Rugby Confidential avant de déclarer sa flamme au RCT.