Top 14 : Gaël Fickou se lâche sur son transfert au RCT !

Après la très lourde défaite d Racing 92 contre le Stade Toulousain en demi-finale du Top14, Gaël Fickou peut se tourner vers la saison prochaine lors de laquelle il retrouvera son club formateur, le RC Toulon. L'occasion pour l'ailier français de se confier sur ce transfert.
Joueur du Racing 92 depuis 2021, Gaël Fickou a mis fin à son aventure parisienne en acceptant de signer au RCT. Un petit évènement pour l'ailier de 32 ans qui a été formé à Toulon mais où il n'a jamais évolué en professionnel. Ce sera donc l'occasion de réparer cette anomalie pour Gaël Fickou qui se tourne déjà vers cette nouvelle aventure alors que la saison du Racing 92 est terminée après la lourde défaite contre le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 (71-17).
Fickou commente son transfert au RCT
« Je crois beaucoup au destin et ce n’était pas prévu. J’avais besoin d’une nouveauté, de me challenger. Je veux porter ce maillot car il est important pour moi et je n’ai jamais eu la chance de le porter en pro. Je me suis toujours posé la question de savoir si j’avais vraiment envie de retourner chez moi. Je n’étais pas sûr de cela car je suis très bien à Paris. (…) Je pense que prendre un pari sur un ou deux ans pour raviver la flamme, avoir ce public qui te pousse et te transcende, ça peut me plaire », confie-t-il au micro du podcast Rugby Confidential avant de déclarer sa flamme au RCT.
«J’avais besoin d’une nouveauté»
« Toulon c’est un club que j’admire, que je regarde souvent. Je suis très attaché à ce club et la boucle sera bouclée de la meilleure des manières car je vais tellement avoir envie de leur redonner tout ce qu’ils m’ont apporté quand j’étais jeune, cette mentalité… C’est un club à qui je dois énormément. Ne pas avoir joué en pro là-bas, ça aurait pu être décevant pour plus tard, j’aurais pu avoir des regrets. Et là j’ai une opportunité de fou. (…) Je m’estime chanceux de pouvoir retourner à Toulon et pouvoir porter ces couleurs. Et c’est mon club. Quand tu joues pour ton club, pour ta ville, ça peut avoir un supplément d’âme. Je me suis toujours dit que ce maillot de Toulon m’attire », ajoute Gaël Fickou.