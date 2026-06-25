XV de France - Antoine Dupont : L’absence qui fait enrager en Nouvelle-Zélande

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, Antoine Dupont disputera la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain face à Montpellier. Quelques jours plus tard, le demi de mêlée devrait s’envoler pour l’hémisphère Sud afin de rejoindre le XV de France. Mais voilà que Dupont ne disputera la rencontre face aux All Blacks. Une absence donc on est habitué du côté de la Nouvelle-Zélande, mais ça fait quand même grincer des dents.

Le XV de France s’apprête à disputer le Championnat des Nations et le programme va être chargé pour les joueurs sélectionnés par Fabien Galthié. Les Bleus vont ainsi affronter la Nouvelle-Zélande, l’Australie puis le Japon. Un voyage dans l’hémisphère Sud dont Antoine Dupont devrait prochainement faire partie. En effet, après la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier, le demi de mêlée devrait rejoindre le groupe de Galthié. Mais voilà qu’il sera malgré tout indisponible pour la rencontre face aux All Blacks prévue le 4 juillet prochain.

« Se voir refuser le privilège de voir le grand numéro 9 en chair et en os dans ce pays est devenu une pratique courante » Ce n’est clairement pas la première fois que le XV de France se déplace en Nouvelle-Zélande sans Antoine Dupont. Alors qu’on s’est habitué, ça n’empêche pas certains de le regretter. Ça a été le cas du journaliste néo-zélandais, Richard Knowler. En effet, pour Stuff, il a confié à propos des Bleus sans Dupont : « Se voir refuser le privilège de voir le grand numéro 9 en chair et en os dans ce pays est devenu une pratique courante. Mais ce n'est pas le sujet. Lorsque le tournoi à 12 équipes a reçu son feu vert, il a été présenté comme un événement destiné aux meilleurs athlètes représentant leur pays en juillet et novembre. À jouer tous les deux ans en dehors des tournées, de la Coupe du monde et des Lions britanniques et irlandais ».