XV de France : «Je veux jouer la tournée», Galthié interpellé par un joueur de l’UBB !

Amadou Diawara

Pour le Championnat des nations, Fabien Galthié a décidé de faire appel à douze joueurs de l'UBB. Parmi eux, Damian Penaud fait son retour avec le XV de France. S'il vient d'avoir un enfant, le natif de Brive-la-Gaillarde a tenu à être présent pour cette tournée, comme l'a révélé le sélectionneur tricolore.

Fabien Galthié a convoqué 33 joueurs pour disputer le Championnat des nations. Pour l'occasion, le sélectionneur du XV de France a décidé de rappeler Damian Penaud et onze autres pensionnaires de l'UBB. Présent en conférence de presse ce mardi, Fabien Galthié a révélé que le natif de Brive-la-Gaillarde avait insisté pour être présent, et ce, même si sa compagne vient d'accoucher de leur premier enfant.

«Damian Penaud vient d'être papa pour la première fois» « Vous avez douze Bordelais dans ce groupe de 33 éléments. Qu'est-ce que ça change ? Les Bordelais ont mérité leur sélection parce qu'ils ont fait une grande saison en Coupe d'Europe. Et ceux qui étaient avec nous ont fait une grande saison avec l'équipe de France. Il y a des forfaits aussi. Greg Alldritt qui est forfait. Paul Boudehent aussi. Jean-Baptiste Gros est au repos, tout comme Julien Marchand, François Cros et Thomas Ramos. Il y a des joueurs aussi qui sont arrêtés pour ne pas aller plus loin sur cette saison. Cela libère des places automatiquement », a expliqué Fabien Galthié, avant de poursuivre.