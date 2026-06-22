Romain Ntamack : Le XV de France et le Stade Toulousain vont avoir un problème ?

Pierrick Levallet

Depuis un petit moment maintenant, le cas Romain Ntamack fait débat que ce soit au Stade toulousain ou au XV de France. Alors que Matthieu Jalibert semble avoir pris une longueur d’avance en sélection, le demi d’ouverture de 27 ans s’est illustré en tant que buteur avec les Rouge-et-Noir en l’absence de Thomas Ramos et pourrait ainsi devenir un casse-tête pour les deux équipes.

Au sein du XV de France, certains joueurs comme Antoine Dupont ou Louis Bielle-Biarrey font l’unanimité. Mais il y en a d’autres qui divisent, comme Romain Ntamack. Le demi d’ouverture du Stade toulousain est en constante concurrence avec Matthieu Jalibert, qui semble avoir pris une petite longueur d’avance lors du Tournoi des VI Nations. Par ailleurs, le joueur de 27 ans s’est illustré dans un nouveau rôle dernièrement.

La concurrence relancée entre Ntamack et Ramos au Stade toulousain ? En l’absence de Thomas Ramos lors de la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92 (71-17), Romain Ntamack s’est montré sous son meilleur jour en qualité de buteur. Avec neuf transformations sur dix tentées, le demi d’ouverture de 27 ans a marqué des points au Stade toulousain. Et cela relance ainsi le débat à l’approche de la finale contre Montpellier. Si Thomas Ramos a récupéré de sa blessure, qui héritera de cette tâche sous les ordres d’Ugo Mola ? S’il semble difficile d’ignorer que l’arrière de 30 ans est une référence absolue dans l’exercice, les réalisations de Romain Ntamack récemment ne peuvent pas ne pas être prises en considération.