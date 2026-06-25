XV de France - Antoine Dupont au cœur d’un clash en Afrique du Sud, retour sur l’affaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier, Antoine Dupont devrait rejoindre le XV de France. En effet, le demi de mêlée au Championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. De quoi donner l’occasion à Dupont de rejouer dans l’hémisphère Sud. La dernière fois, et la seule, c’était en 2017 et à l’époque, en Afrique du Sud, ça avait chauffé chez les Bleus.

Compte tenu des incertitudes autour de son état physique, des questions se posaient sur la présence ou non d’Antoine Dupont avec le XV de France cet été pour le Championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. Finalement, le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait bel et bien rejoindre le groupe de Fabien Galthié après la finale du Top 14. Dupont est ainsi attendu dans l’hémisphère Sud, où il n’a joué qu’une fois. Il faut pour cela remonter à 2017, lui qui avait alors disputé quelques minutes lors d’une défaite face à l’Afrique du Sud (37-15).

C’était tendu entre Simon et Novès Et voilà que comme le rappelle Rugbyrama, la dernière fois qu’Antoine Dupont s’est présenté dans l’hémisphère Sud avec le XV de France, c’était électrique. Des tensions avaient en effet éclaté entre Guy Novès, alors sélectionneur des Bleus, et Serge Simon, bras du président de la FFR de l’époque, Bernard Laporte. Tout était alors parti d’une prise de parole de Serge Simon après le premier test match perdu. S’exprimant face au vestiaire des Bleus, Simon n’avait pas manqué de tirer les oreilles à tout le monde, ce qui n’avait pas été apprécié par Novès. De quoi donner le ton de la suite de la tournée estivale qui a été plus électrique que jamais.