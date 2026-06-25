XV de France - Antoine Dupont au cœur d’un clash en Afrique du Sud, retour sur l’affaire !

Après la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier, Antoine Dupont devrait rejoindre le XV de France. En effet, le demi de mêlée au Championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. De quoi donner l’occasion à Dupont de rejouer dans l’hémisphère Sud. La dernière fois, et la seule, c’était en 2017 et à l’époque, en Afrique du Sud, ça avait chauffé chez les Bleus.
Compte tenu des incertitudes autour de son état physique, des questions se posaient sur la présence ou non d’Antoine Dupont avec le XV de France cet été pour le Championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. Finalement, le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait bel et bien rejoindre le groupe de Fabien Galthié après la finale du Top 14. Dupont est ainsi attendu dans l’hémisphère Sud, où il n’a joué qu’une fois. Il faut pour cela remonter à 2017, lui qui avait alors disputé quelques minutes lors d’une défaite face à l’Afrique du Sud (37-15).
C’était tendu entre Simon et Novès
Et voilà que comme le rappelle Rugbyrama, la dernière fois qu’Antoine Dupont s’est présenté dans l’hémisphère Sud avec le XV de France, c’était électrique. Des tensions avaient en effet éclaté entre Guy Novès, alors sélectionneur des Bleus, et Serge Simon, bras du président de la FFR de l’époque, Bernard Laporte. Tout était alors parti d’une prise de parole de Serge Simon après le premier test match perdu. S’exprimant face au vestiaire des Bleus, Simon n’avait pas manqué de tirer les oreilles à tout le monde, ce qui n’avait pas été apprécié par Novès. De quoi donner le ton de la suite de la tournée estivale qui a été plus électrique que jamais.
« Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu n'as pas le droit de faillir »
Et les tensions ne se sont pas arrêtées là. En effet, à la suite du deuxième test match contre l’Afrique du Sud, une intervention de Bernard Laporte avait remis un peu d’huile sur le feu. « Je ne leur parlerai pas de technique, le staff est assez compétent pour ça. Je vais leur parler de l'essentiel du rugby : si on veut gagner, il faut être performant individuellement. Samedi, j'ai vu trop de mecs qui ont failli. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu n'as pas le droit de faillir. Ce n'est pas possible (...) Certaines choses sont inadmissibles », avait-il dit. Ce à quoi, Guy Novès avait répondu : « Je pense qu’avant de s’exprimer face aux joueurs, il s’exprimera avec moi. Cela paraît logique. On a une relation qui doit être forte. Après, s'il peut amener une valeur ajoutée au système, tant mieux. Mais je vous avoue que ce genre de match se prépare en amont. Pas comme ça, ce n'est pas un simple discours qui transforme un individu ».