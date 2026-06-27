Finale du Top 14 : Parti sur un clash, il veut se venger du Stade Toulousain

Axel Cornic

Ce samedi soir, les deux meilleures équipes du Top 14 vont s’affronter sur la pelouse du Stade de France pour savoir qui soulèvera le Bouclier de Brennus. Florian Verhaeghe aura sans aucun doute envie de s’imposer avec le MHR face à son ancien club du Stade Toulousain, qu’il a quitté en 2020.

On connait l’affiche de la finale et la logique a été respectée, puisque le premier du classement va affronter le deuxième. C’est une quatrième finale pour le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack, qui a bien l’intention de garder la mainmise sur le Top 14. Mais il faudra faire les comptes avec un Montpellier assez impressionnant cette saison.

« Je ne suis pas parti de Toulouse pour une question d’argent » Il ne faut en effet pas oublier que le MHR, avec l’épidémie du Covid-19, reste le seul à avoir empêché Toulouse de soulever le Bouclier de Brennus depuis 2019. C’était en 2022 et à l’époque, Florian Verhaeghe avait savouré ce succès après avoir quitté le club haut-garonnais deux ans plus tôt. « Je ne suis pas parti de Toulouse pour une question d’argent ou parce que je n’avais pas confiance dans le fait de jouer, mais pour une question humaine » avait expliqué à l’époque le deuxième-ligne, qui aurait vraisemblablement claqué la porte après un clash avec Ugo Mola.