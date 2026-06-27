Finale du Top 14 : Montpellier révèle le danger qui va se poser face à Antoine Dupont

Axel Cornic

Montpellier s’est frayé un chemin jusqu’en finale du Top 14, avec des prestations très impressionnantes. Mais le plus dur arrive, puisque les hommes de Joan Caudullo affronteront ce samedi soir le Stade Toulousain, triple Champion de France en titre, avec d’ailleurs un certain Antoine Dupont qui semble être revenu à son meilleur niveau.

C’est le dénouement que tout le monde attendait. Après une saison pleine de rebondissements, les deux meilleures équipes du Top 14 se retrouvent ce samedi soir sur la pelouse du Stade de France. Et si le Stade Toulousain est candidat à sa propre succession, le MHR a bien l’intention de créer la surprise.

« Se focaliser sur Antoine Dupont fait que derrière, on laisse la place aux autres » Evidemment, lors de la conférence d’avant-match, la plupart des questions nt tourné autour d’Antoine Dupont, qui semble avoir retrouvé la forme après quelques semaines délicates. « L'importance du jeu au sol sur un tel match comme ça et du danger que représente Antoine Dupont autour des rucks ? Le jeu au sol est important, mais sur tous les matchs qu'on a abordés, comme celui de la semaine dernière contre le Stade Français, où il y avait de très bons gratteurs aussi. Se focaliser sur Antoine Dupont fait que derrière, on laisse la place aux autres » a expliqué le manager du MHR, Joan Caudullo.