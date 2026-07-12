«Si on me donne plus, je prendrai» : Le «vieillard» du XV de France postule déjà pour la Coupe du Monde 2027 !

Amadou Diawara

Six ans après l'annonce de sa retraite internationale, Jefferson Poirot est de retour avec le XV de France. En effet, le pilier gauche de 33 ans a été convoqué par Fabien Galthié pour disputer le Championnat des nations. Alors qu'il vient tout juste de revenir chez les Bleus, Jefferson Poirot s'imagine déjà disputer la Coupe du Monde 2027.

Le 7 juin 2020, Jefferson Poirot avait lâché une bombe. En effet, le pilier gauche français avait annoncé sa retraite internationale, et ce, à seulement 27 ans. « Dans ma tête, c'est ferme et définitif », avait-il affirmé. Six ans plus tard, Jefferson Poirot est revenu sur sa décision. Convoqué par Fabien Galthié pour disputer le Championnat des nations, le joueur de 33 ans a accepté de relever le défi. D'ailleurs, Jefferson Poirot est même prêt à disputer la Coupe du Monde 2027 avec le XV de France.

«Tout ce qu'on va me donner, je vais le prendre» « Vous dites-vous que cette équipe a de la gueule, vous qui revenez six ans après votre dernière sélection ? Ah oui, en tant que vieillard (il a 33 ans), quand je vois l'âge des mecs et leur niveau, je me dis que cette équipe peut voir venir pendant quelques années. Je suis content pour eux, moi je profite de chaque moment depuis le début du rassemblement. Tout ce qu'on va me donner, je vais le prendre pour ma dernière année. Et si on me donne un peu plus (avec la Coupe du monde en Australie en 2027), je prendrai aussi (Sourire) », a affirmé Jefferson Poirot dans des propos rapportés par L'Equipe.