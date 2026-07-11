XV de France - «On a pris une soufflante» : Le coup de gueule de Fabien Galthié qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le XV de France s’est largement imposé face à l’Australie lors de la deuxième journée du Championnat des nations (42-26). Si les Bleus ont pu l’emporter par un score aussi conséquent, c’est surtout grâce à Fabien Galthié. Le sélectionneur tricolore a poussé un coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps qui a tout changé pour la suite de la rencontre.

Après sa défaite contre la Nouvelle-Zélande, le XV de France s’est bien relancé lors de la deuxième journée du Championnat des nations. Les Bleus se sont imposés face à l’Australie ce samedi (42-26). Un succès aussi large n’aurait toutefois pas été possible sans l’intervention de Fabien Galthié. Mécontent de la prestation de son équipe en première période, le coach de 57 ans a poussé un coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps. Cela a changé la suite de la rencontre, et ce n’est pas Yoram Moefana qui dira le contraire.

«En deuxième mi-temps, l'équipe a bien réagi» « On a pris une soufflante à la mi-temps ! (Sourire) Et non, je suis très content parce que la première mi-temps ne se passait pas très bien pour nous. En deuxième mi-temps, je suis vraiment satisfait de la réaction de l'équipe. Tout le monde a haussé son niveau de jeu. On est passés sur des choses plus simples. Je suis très fier de l'équipe, parce que ce n'est pas facile de réagir comme ça, et en deuxième mi-temps, l'équipe a bien réagi. Donc, très content de cette performance » a d’abord expliqué le joueur de l’UBB et du XV de France dans des propos rapportés par Rugbyrama.