Le XV de France désavantagé ? Fabien Galthié se lâche sur le Championnat des nations : «Il y a des arrangements qui me surprennent»

Alors que le XV de France s’est imposé contre l’Australie (42-26) ce samedi à Brisbane, Fabien Galthié a exprimé sa surprise face à la programmation du Championnat des nations. Le sélectionneur des Bleus a dénoncé des « arrangements », alors que l’Irlande affrontera le Japon en Australie et que les rencontres des Fidji se tiendront au Royaume-Uni.
Après sa défaite face à la Nouvelle-Zélande (32-34) la semaine dernière, le XV de France a rebondi ce samedi en s’imposant contre l’Australie (42-26) à Brisbane. Malmenés en première période, les Bleus ont réagi en deuxième mi-temps et obtenu leur première victoire dans ce Championnat des nations, avant d’affronter le Japon samedi prochain à Tokyo.
« Je ne comprends pas pourquoi les Irlandais jouent les Japonais ici »
« Ce sera notre sixième transfert (de la tournée). À Tokyo, on y est allé il y a quelques années (en juillet 2022). On a une idée de l'atmosphère qu'il va y avoir, c'est-à-dire très très chaud, très humide », a déclaré Fabien Galthié, dans des propos relayés par L’Équipe, avant d’exprimer ses interrogations concernant la programmation de la compétition. « Le seul bémol que je mettrais dans cette compétition, c'est que je ne comprends pas pourquoi les Irlandais jouent les Japonais ici (en Australie). » Le week-end dernier, les Irlandais ont joué contre les Wallabies (33-31) à Sydney, avant d’être opposés au Japon à Newcastle, en Australie, ce samedi, puis de se rendre en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.
« Il y a toujours dans notre rugby des arrangements qui me surprennent »
« Bon, je ne vais pas faire la fine bouche, je trouve cette compétition très jolie. Mais il y a toujours dans notre rugby des arrangements qui me surprennent. Pourquoi les... C'est dommage pour l'aspect sportif. Nous, on aura joué les Néo-Zélandais chez eux, les Australiens chez eux, et les Japonais chez eux. On aura bien fait les choses. Je ne comprends pas non plus pourquoi les équipes n'affrontent pas les Fidji chez eux. Mais bon... », a ajouté Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France fait référence aux Fidji, dont les matchs ont été programmés au Royaume-Uni alors qu’ils sont censés jouer à domicile. Les Fidjiens ont été battus le Pays de Galles (39-24) à Cardiff le week-end dernier, avant d’affronter l’Angleterre ce samedi à Liverpool, puis l’Écosse à Édimbourg le 18 juillet.