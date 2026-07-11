Le XV de France désavantagé ? Fabien Galthié se lâche sur le Championnat des nations : «Il y a des arrangements qui me surprennent»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le XV de France s’est imposé contre l’Australie (42-26) ce samedi à Brisbane, Fabien Galthié a exprimé sa surprise face à la programmation du Championnat des nations. Le sélectionneur des Bleus a dénoncé des « arrangements », alors que l’Irlande affrontera le Japon en Australie et que les rencontres des Fidji se tiendront au Royaume-Uni.

Après sa défaite face à la Nouvelle-Zélande (32-34) la semaine dernière, le XV de France a rebondi ce samedi en s’imposant contre l’Australie (42-26) à Brisbane. Malmenés en première période, les Bleus ont réagi en deuxième mi-temps et obtenu leur première victoire dans ce Championnat des nations, avant d’affronter le Japon samedi prochain à Tokyo.

« Je ne comprends pas pourquoi les Irlandais jouent les Japonais ici » « Ce sera notre sixième transfert (de la tournée). À Tokyo, on y est allé il y a quelques années (en juillet 2022). On a une idée de l'atmosphère qu'il va y avoir, c'est-à-dire très très chaud, très humide », a déclaré Fabien Galthié, dans des propos relayés par L’Équipe, avant d’exprimer ses interrogations concernant la programmation de la compétition. « Le seul bémol que je mettrais dans cette compétition, c'est que je ne comprends pas pourquoi les Irlandais jouent les Japonais ici (en Australie). » Le week-end dernier, les Irlandais ont joué contre les Wallabies (33-31) à Sydney, avant d’être opposés au Japon à Newcastle, en Australie, ce samedi, puis de se rendre en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.