Rugby - Championnat des nations : Ce joueur n'a jamais porté le maillot de l'Australie, mais va jouer contre le XV de France !

A quelques minutes du coup d'envoi de France-Australie à Brisbane, l'équipe de Fabien Galthié va faire face à un bleu. En effet, alors qu'il n'a aucune expérience internationale, Declan Meredith va prendre part à cette rencontre au poste de numéro 10 où les blessés s'accumulent pour les Wallabies. Un véritable baptême de feu pour le joueur australien...
Ce samedi matin à Brisbane (coup d'envoi à 9h40 heure française), le XV de France va disputer la deuxième journée de ce Championnat des nations contre l'Australie. Une rencontre déjà charnière pour les hommes de Fabien Galthié qui ont fait un faux pas en Nouvelle-Zélande la semaine dernière (32-34). Pour rectifier le tir et retrouver le chemin de la victoire, les Bleus semblent être bien partis pour réitérer la stratégie adoptée face aux Wallabies à l'automne dernier avec deux essais marqués sur ballon porté (48-33).
Les numéros 10 des Wallabies sont tous blessés
En conférence de presse, Fabien Galthié a été invité à s'exprimer sur la possibilité d'appuyer à nouveau sur ce point qui fait défaut aux Australiens avec un nouvel essai concédé sur un maul contre l'Irlande (31-33). Le sélectionneur tricolore n'a pas voulu donner d'indices à l'opposition australienne. « Stratégiquement, on fait des choix. Je les garderai pour nous. Nous avons fait des choix très clairs sur un plan stratégique et tactique, mais je ne peux pas vous les donner à l’avance ». Du côté des Wallabies, un petit nouveau va être aligné en attaque à cause de la cascade de blessures relevée à l'infirmerie, et plus précisément au poste de numéro 10. Le sélectionneur Joe Schmidt est contraint de devoir composer son XV de départ sans Carter Gordon et Ben Donaldson pour cause d'une diminution physique à un mollet.
Premier match avec l'Australie pour Declan Meredith
C'est pourquoi le joueur des Brumbies Declan Meredith, qui n'affiche aucune cape avec l'Australie, va vivre un véritable baptême du feu à Brisbane contre le double champion en titre du Tournoi des 6 nations composé de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Maxime Lucu. Le capitaine, en l'absence d'Antoine Dupont, a tenu à souligner les forces de cette charnière inexpérimentée, mais pas dénuée de talent pour autant. « Leur 10 est un bel attaquant. Il faudra faire attention à lui et d’abord les contrer devant pour les freiner. Expérimentée ou pas, la charnière est toujours mise sous pression. En rugby, tu dépends du paquet d’avants. S’ils les mettent dans l’avancée, ce sont de très bons joueurs et ils peuvent être dangereux ». Reste à savoir quel sera le dénouement de cet affrontement entre les Wallabies et les Bleus en territoire australien ce samedi.