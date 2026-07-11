Rugby - Championnat des nations : Ce joueur n'a jamais porté le maillot de l'Australie, mais va jouer contre le XV de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques minutes du coup d'envoi de France-Australie à Brisbane, l'équipe de Fabien Galthié va faire face à un bleu. En effet, alors qu'il n'a aucune expérience internationale, Declan Meredith va prendre part à cette rencontre au poste de numéro 10 où les blessés s'accumulent pour les Wallabies. Un véritable baptême de feu pour le joueur australien...

Ce samedi matin à Brisbane (coup d'envoi à 9h40 heure française), le XV de France va disputer la deuxième journée de ce Championnat des nations contre l'Australie. Une rencontre déjà charnière pour les hommes de Fabien Galthié qui ont fait un faux pas en Nouvelle-Zélande la semaine dernière (32-34). Pour rectifier le tir et retrouver le chemin de la victoire, les Bleus semblent être bien partis pour réitérer la stratégie adoptée face aux Wallabies à l'automne dernier avec deux essais marqués sur ballon porté (48-33).

Les numéros 10 des Wallabies sont tous blessés En conférence de presse, Fabien Galthié a été invité à s'exprimer sur la possibilité d'appuyer à nouveau sur ce point qui fait défaut aux Australiens avec un nouvel essai concédé sur un maul contre l'Irlande (31-33). Le sélectionneur tricolore n'a pas voulu donner d'indices à l'opposition australienne. « Stratégiquement, on fait des choix. Je les garderai pour nous. Nous avons fait des choix très clairs sur un plan stratégique et tactique, mais je ne peux pas vous les donner à l’avance ». Du côté des Wallabies, un petit nouveau va être aligné en attaque à cause de la cascade de blessures relevée à l'infirmerie, et plus précisément au poste de numéro 10. Le sélectionneur Joe Schmidt est contraint de devoir composer son XV de départ sans Carter Gordon et Ben Donaldson pour cause d'une diminution physique à un mollet.