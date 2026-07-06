XV de France : L’Australie dévoile son plan pour arrêter Jalibert et Ntamack

Axel Cornic

Le XV de France a perdu son premier match du Nations Championship face à la Nouvelle-Zélande le week-end dernier (34-32), mais pourra bientôt se rattraper. Car ce samedi, les hommes de Fabien Galthié affronteront l’Australie, avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack qui pourraient être alignés ensemble sur la pelouse de Brisbane.

Une surprise se prépare pour le deuxième match du XV de France en ce Nations Championship. Souvent opposés au poste d’ouvreur, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pourraient être tous les deux titulaires ce samedi, face à l’Australie. Le sélectionneur Fabien Galthié aurait en effet l’intention d’aligner le Toulousain en 10, avec le Bordelo-bèglais qui prendrait la place de 15.

« L’équipe de France a un style de jeu unique au monde, je les ai beaucoup regardés » De quoi augmenter la force de frappe française, qui ont déjà impressionné les Australiens avec leur courte défaite face aux All Blacks. « C’était génial, très spectaculaire, comme toujours. L’équipe de France a un style de jeu unique au monde, je les ai beaucoup regardés. Contre la Nouvelle-Zélande, ils ont eu beaucoup de coups à jouer dans les espaces au large et ils les ont très bien exploités. Ils ont beaucoup de talent et de vitesse derrière, ce sera un grand challenge pour nous que de tenter de contenir leurs trois-quarts » a expliqué à Midi Olympique l’arrière australien Jock Campbell.