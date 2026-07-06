XV de France - Action polémique en Nouvelle-Zélande : Le vestiaire balance, «c’était une consigne du staff »

Axel Cornic

Le XV de France a lancé son Nations Championship avec une courte défaite face à la Nouvelle-Zélande (34-32), à Christchurch. Mais les Bleus auraient très bien pu tenter le coup à fond et viser une victoire, avec Nolann Le Garrec qui a été pas mal critiqué pour son choix de taper au pied plutôt que de garder le ballon.

Est-ce que Nolann Le Garrec a bien fait ? Depuis la fin de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande, tout le monde se demande si les choses n’auraient pas pu se passer autrement. Le XV de France avait en effet la possession à quelques minutes du coup de sifflet final et le demi de mêlée, entrée à la place de Maxime Lucu, décide de taper au pied au lieu de garder le ballon.

« Je n’étais plus sur le terrain, mais je crois que c’était une consigne du staff » Personne ne sait si le résultat aurait été différent, mais une petite polémique a enflé ces derniers jours, avec d’ailleurs certains coéquipiers de Le Garrec comme Matthieu Jalibert, qui aurait bien aimé garder le ballon. Sorti à ce moment-là du match, Fabien Brau-Boirie est lui un peu plus clément. « Je n’étais plus sur le terrain, mais je crois que c’était une consigne du staff » a justifié le trois-quart centre du XV de France et de la Section Paloise, dans un entretien accordé à Midi Olympique.