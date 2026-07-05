«On n'était pas tous d'accord avec ce choix» : L'action qui fait beaucoup parler dans le vestiaire du XV de France !

Axel Cornic

La première journée du Nations Championship a livré son verdict et le XV de France a perdu face à Christchurch, face à la Nouvelle-Zélande (34-32). Les hommes de Fabien Galthié auraient pu aller chercher plus dans cette rencontre, mais ils se sont finalement débarrassés de la balle, laissant les All Blacks gérer les dernières minutes de jeu.

Ce n’était pas loin. Pour lancer la toute nouvelle compétition de World Rugby, le XV de France aurait pu fêter une victoire historique en terre néo-zélandaise. Privés d’Antoine Dupont, les Bleus ont en effet échoué à deux points et certains auraient bien aimé voir Nolann Le Garrec garder le ballon pour peut-être aller chercher une pénalité ou un essai supplémentaire, en toute fin de rencontre.

« Il y avait quelques joueurs qui avaient des fourmis dans les jambes, il y avait des solutions… » C’est le cas de Mattieu Jalibert, qui a été questionné sur la décision de son demi de mêlée de taper au pied à ce moment-là, au lieu de garder la possession. « Je pense qu'on n'était pas tous d'accord avec ce choix (sourire). Il y avait quelques joueurs qui avaient des fourmis dans les jambes, parce qu’on sentait surtout que quand on arrivait à imposer notre système, il y avait des solutions… » a expliqué l’ouvreur du XV de France, selon Rugbyrama.