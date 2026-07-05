«Ils ont eu très chaud aux fesses» : Fabien Galthié se paie les All Blacks !

Alexis Brunet

Ce samedi, à l’occasion du premier match de l’histoire du Championnat des Nations, le XV de France affrontait la Nouvelle-Zélande et malheureusement les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés 34 à 32. Les Bleus peuvent donc avoir des regrets et après la rencontre le sélectionneur français a donné son ressenti sur cet affrontement contre les All Blacks.

Il s’en est fallu de peu. Au cours d’un match assez animé, le XV de France s’est finalement incliné 34 à 32 contre la Nouvelle-Zélande pour le premier match de l’histoire du Championnat des Nations. Les partenaires de Maxime Lucu y ont cru jusque dans les dernières minutes, notamment grâce à un essai en fin de match de Matthieu Jalibert, mais les All Blacks se sont montrés plus solides. Les Français repartent toutefois avec le double bonus, offensif et défensif.

Fabien Galthié s’exprime sur la performance du XV de France Après cette rencontre très disputée, Fabien Galthié s’est présenté face à la presse. Le sélectionneur du XV de France était forcément déçu, d’autant plus que ses joueurs ont eu des possibilités de l’emporter. « Si on refait le match, il y a un essai refusé, une pénalité face aux poteaux où on fait une passe au pied et on ne marque pas. On a laissé des points. Ces deux points, on peut les chercher un peu partout. Si on refait le match, on peut avoir des regrets. La prestation de l'équipe est incroyable, de grande qualité. Il y a donc un mélange de sentiments. On ramène deux points, un bonus défensif et un bonus offensif », a déclaré Galthié d’après des propos rapportés par L’Équipe.