«Ils ont eu très chaud aux fesses» : Fabien Galthié se paie les All Blacks !

Ce samedi, à l’occasion du premier match de l’histoire du Championnat des Nations, le XV de France affrontait la Nouvelle-Zélande et malheureusement les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés 34 à 32. Les Bleus peuvent donc avoir des regrets et après la rencontre le sélectionneur français a donné son ressenti sur cet affrontement contre les All Blacks.
Il s’en est fallu de peu. Au cours d’un match assez animé, le XV de France s’est finalement incliné 34 à 32 contre la Nouvelle-Zélande pour le premier match de l’histoire du Championnat des Nations. Les partenaires de Maxime Lucu y ont cru jusque dans les dernières minutes, notamment grâce à un essai en fin de match de Matthieu Jalibert, mais les All Blacks se sont montrés plus solides. Les Français repartent toutefois avec le double bonus, offensif et défensif.
Fabien Galthié s’exprime sur la performance du XV de France
Après cette rencontre très disputée, Fabien Galthié s’est présenté face à la presse. Le sélectionneur du XV de France était forcément déçu, d’autant plus que ses joueurs ont eu des possibilités de l’emporter. « Si on refait le match, il y a un essai refusé, une pénalité face aux poteaux où on fait une passe au pied et on ne marque pas. On a laissé des points. Ces deux points, on peut les chercher un peu partout. Si on refait le match, on peut avoir des regrets. La prestation de l'équipe est incroyable, de grande qualité. Il y a donc un mélange de sentiments. On ramène deux points, un bonus défensif et un bonus offensif », a déclaré Galthié d’après des propos rapportés par L’Équipe.
« Ils ont eu très chaud aux fesses »
Alors que le XV de France n’avait que quelques entraînements dans les jambes et devait faire sans plusieurs joueurs importants, il a quand même tenu tête à la Nouvelle-Zélande, de quoi rendre fier Fabien Galthié. « Ils ont eu très chaud aux fesses (il le répète plusieurs fois). Ils se sont fait bousculer par une équipe de France qui avait seulement quatre entraînements. Nous avons un grand respect pour ce pays et le rugby qu'il pratique. C'est une équipe... C'est les All Blacks ! On a rivalisé avec eux. Ça reste une très grande équipe de rugby. Mais la France, je peux vous dire que c'est l'équipe de France. Je suis fier des joueurs aujourd'hui », a complété le sélectionneur.