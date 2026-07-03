Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey : Les absences des stars du XV de France font réagir les All Blacks

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le XV de France va disputer son premier match du Championnat des Nations face à la Nouvelle-Zélande. Pour cette occasion, Fabien Galthié pourra compter sur Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud, mais voilà que certains grands noms manquent à l'appel. Blessé, Antoine Dupont a dû renoncer à rejoindre les Bleus tandis que Louis Bielle-Biarrey a lui été laissé au repos. Des absences de taille qui ne manquent pas de fait réagir chez les All Blacks.

C'est sans certaines de ses stars que le XV de France va affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi. En effet, pour ce Championnat des nations, Fabien Galthié avait notamment décidé de se passer de Louis Bielle-Biarrey, laissant ainsi l'ailier de l'UBB se reposer après sa saison. Et voilà qu'il a également fallu rajouter Antoine Dupont sur cette liste des absents. Après la finale du Top 14, le joueur du Stade Toulousain devait rejoindre les Bleus pour cette compétition, mais voilà qu'il a finalement renoncé à cause d'une blessure. Face aux All Blacks, puis l'Australie et le Japon, Bielle-Biarrey et Dupont ne seront pas là avec le XV de France.

« Nous aimerions les avoir ici, mais c'est juste la façon dont c'est » Jordie Barrett sera lui du côté des All Blacks samedi face aux joueurs de Fabien Galthié. Avant ce match face au XV de France, le Néo-Zélandais a évoqué les absences d'Antoine Dupont et de Louis Bielle-Biarrey, confiant pour Midi Olympique : « Non, ce n'est pas décevant. C'est juste la façon dont c'est. Nous comprenons que ces joueurs doivent gérer leurs minutes toute la saison. Ils jouent tellement de compétitions pour Toulouse, Bordeaux, la France, leurs équipes respectives... Ils font juste ce qui est bien pour leur carrière. Nous aimerions les avoir ici, mais c'est juste la façon dont c'est ».