XV de France - «Il a été piqué» : Fabien Galthié confirme un malaise avec Damian Penaud !

Pierrick Levallet

Pour disputer le Championnat des nations cet été, le XV de France a de nouveau fait appel à Damian Penaud. Le joueur de l’UBB avait été écarté du groupe pour le Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié a d’ailleurs confirmé que le centre de 29 ans avait plutôt mal pris cette décision et qu’il était donc remonté à bloc pour la tournée estivale.

Damian Penaud va faire son retour avec le XV de France cet été ! Le joueur de l’UBB a été convoqué par Fabien Galthié pour disputer le Championnat des nations avec des rencontres face à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon. Le centre de 29 ans avait été laissé de côté pour le Tournoi des VI Nations, que les Bleus ont remporté sans lui. Et Fabien Galthié a confirmé que Damian Penaud avait été piqué dans son orgueil avec cette décision.

«J’ai senti qu’il avait envie de rentrer dans cette compétition» « Lorsque nous avons échangé quand je l’ai rencontré à Bordeaux, je lui ai posé la question de savoir s’il souhaitait venir avec nous. Clairement, il a dit oui, même s’il avait eu beaucoup de temps de jeu avec son club et que, pour des raisons personnelles (il vient d’être papa pour la première fois, NDLR), il aurait tout à fait pu dire non » a d’abord expliqué le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par Le Figaro.